Ecco come comprare la Ford Puma con anticipo 0 e tasso 0

La nuova Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV unisce il carattere dinamico di un crossover compatto a un sistema ibrido leggero che ottimizza consumi ed emissioni. Esteticamente propone linee scolpite, un frontale dal design sportivo e un’abitabilità sorprendentemente generosa per la categoria. A bordo, la vettura è dotata di interfaccia SYNC con touchscreen (non avrete bisogno di un adattatore DIN), connettività avanzata e un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida in grado di garantire comfort e sicurezza in città e sulle strade extraurbane.

Fino al 31 maggio 2025 la Puma Titanium è offerta a 24.200 euro tramite finanziamento Ford Credit, rispetto al prezzo di listino senza finanziamento di 25.700 euro. Il contributo del Ford Partner azzera la quota anticipata, rendendo accessibile l’ingresso alla vettura senza esborso iniziale. IPT e contributo PFU non sono inclusi. La proposta è programmata su un piano di 24 mesi con percorrenza massima di 15.000 km, con excess charge di 0,20 euro per chilometro in caso di superamento.

Rata mensile

Il contratto IdeaFord prevede 24 rate da 298,79 euro ciascuna, alle quali si aggiungono 5 euro di spese di incasso per ogni rata. Al termine del periodo il cliente potrà decidere di versare la Quota Finale Residua, ovvero il Valore Garantito Futuro di 17.419,50 euro. L’importo totale del credito concesso ammonta a 24.590 euro, mentre il totale da rimborsare è di 24.771,94 euro, comprensivo di interessi impliciti e commissioni. Le spese di gestione pratica sono pari a 390 euro; l’imposta di bollo è inclusa nella prima rata. Il TAN risulta pari a 0% mentre il TAEG effettivo è dell’1,33%, condizioni valide salvo approvazione Ford Credit Italia Spa.

La somma complessiva rimborsata riflette un piano programmato con trasparenza: il capitale erogato, gli oneri di pratica e le spese di incasso. All’importo totale da rimborsare contribuisce anche il servizio di assistenza stradale Ford Protect, attivo per 12 mesi, che offre copertura in caso di guasti meccanici o guasti elettrici. Non sono previsti ulteriori costi per il rendiconto periodico cartaceo.

Opzione finale e clausole sul chilometraggio

Alla scadenza del contratto, il cliente potrà riscattare la Puma versando la rata finale residua di 17.419,50 euro e diventare proprietario, oppure restituire la vettura senza altri oneri a condizione di non aver superato i 15.000 km pattuiti. In caso contrario, il costo per i chilometri in eccedenza è di 0,20 euro ciascuno, un meccanismo che tutela il valore residuo garantito e permette di pianificare con precisione il bilancio di spesa.

La Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid si propone come una scelta tecnologica nel segmento dei crossover compatti. Grazie al finanziamento Ford Credit a tasso zero e alla flessibilità offerta dal Valore Garantito Futuro, la cliente può pianificare il proprio investimento automobilistico con serenità, godendo di una rata mensile contenuta e di servizi di assistenza inclusi. Per visionare la documentazione precontrattuale è sufficiente rivolgersi a un concessionario Ford Credit autorizzato.