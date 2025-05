Ecco a voi l'SSD più veloce al mondo: WD_BLACK SN8100

Il nuovo WD_BLACK SN8100 NVMe SSD con tecnologia PCIe Gen 5.0 rappresenta un salto incredibile nelle prestazioni dei dispositivi di memoria: con prestazioni che toccano i 14.900 MB/s in lettura, supera perfino il Samsung 9100 PRO presentato qualche settimana fa, che si ferma a 14.800 MB/s. Come se non bastasse, il nuovo gioiello di WD offre capacità fino a 8TB, ridefinendo gli standard per professionisti, creativi e appassionati di gaming che necessitano di prestazioni estreme e capacità elevatissime.

Al giorno d'oggi, dove la grafica dei videogiochi diventa sempre più dettagliata, i contenuti multimediali si spostano verso risoluzioni 4K e 8K e le applicazioni di intelligenza artificiale richiedono potenza di calcolo sempre maggiore, l'esigenza di soluzioni di archiviazione ultra-performanti è diventata cruciale. Il WD_BLACK SN8100 risponde a questa necessità combinando velocità straordinarie con un'efficienza energetica sorprendente, superando del 100% le prestazioni energetiche della precedente generazione PCIe Gen 4.0.

Questa combinazione rappresenta un significativo passo avanti per chi cerca di costruire sistemi di alto livello senza compromessi. Eric Spanneut, vice president of devices di Sandisk, sottolinea proprio questo aspetto:

"Gli utenti che necessitano di alte prestazioni hanno ora a disposizione una soluzione di archiviazione PCIe Gen 5.0 che abbina la velocità all'efficienza energetica, consentendo loro di giocare e creare con prestazioni e affidabilità di livello superiore".

La tecnologia BiCS8 TLC 3D CBA NAND implementata in queste unità garantisce non solo velocità elevate ma anche affidabilità nel tempo, con un profilo a basso consumo che semplifica notevolmente la progettazione dei sistemi, eliminando la necessità di costosi sistemi di raffreddamento aggiuntivi.

L'impatto di queste memorie si riflette nei numeri impressionanti: oltre 14.000 MB/s in scrittura e più di 2.300.000 IOPS nelle prestazioni casuali per i modelli da 2 e 4 TB. Rispetto alle unità PCIe 4.0 la velocità di lettura è raddoppiata, pur mantenendo una potenza operativa media che non va oltre i 7 watt.

Joe Macri di AMD conferma la portata rivoluzionaria di questa tecnologia:

"PCIe Gen 5.0 è la prossima evoluzione dell'interfaccia PCIe e offre prestazioni fino a due volte superiori rispetto all'attuale PCIe 4.0. L'unità WD_BLACK SN8100 rivoluziona le prestazioni di archiviazione e l'efficienza energetica, portando un nuovo livello di archiviazione flash sui PC".

Sandisk ha pensato anche all'aspetto estetico e funzionale, offrendo una versione del WD_BLACK SN8100 dotata di dissipatore di calore integrato. Questa soluzione presenta un design di raffreddamento passivo a basso profilo realizzato in alluminio anodizzato, che elimina la necessità di ventole aggiuntive e permette di sfruttare al massimo l'unità anche su PC dove non tutti gli slot M.2 sono dissipati. Il dissipatore è anche equipaggiato con LED RGB, per dare quel tocco di personalizzazione che non guasta mai.

La resistenza fino a 2.400 TBW (Terabytes Written) per il modello da 4TB garantisce una longevità eccezionale anche nelle condizioni di utilizzo più intense, come editing video professionale, gaming ad alte prestazioni e carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale. Questo permette di archiviare senza preoccupazioni giochi di nuova generazione, progetti pesanti e persino modelli di applicazioni AI con i relativi enormi set di dati.

Todd Lewellen di Intel evidenzia come queste unità possano fungere da moltiplicatore di potenza quando abbinate ai processori di ultima generazione:

"Tecnologie come i processori Intel Core Ultra combinate con le unità WD_BLACK SN8100 NVMe SSD PCIe Gen 5.0 alimenteranno l'innovazione dei PC e delle workstation, accelerando notevolmente il gioco, le produzioni o i progetti di giocatori, creatori e professionisti".

Il nuovo SSD è già disponibile sul mercato nelle versioni da 1TB (200,99 €), 2TB (293,99 €) e 4TB (508,99 €), mentre la variante con dissipatore di calore sarà commercializzata in autunno a un prezzo leggermente superiore. La variante da 8TB arriverà invece entro la fine dell'anno, ma attualmente Sandisk non ha fornito dati più precisi in merito.