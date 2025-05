Xbox Game Pass: ecco i giochi già confermati di giugno

Nonostante maggio sia ancora nel pieno del suo corso per quanto concerne Xbox Game Pass (vi potete abbonare su Xbox Series X|S, acquistando la console su Amazon), con diversi annunci ancora attesi per la seconda metà del mese, Microsoft ha già svelato quattro produzioni che approderanno sulla piattaforma a giugno. Si tratta di titoli provenienti dal programma ID@Xbox, l'iniziativa che negli anni ha permesso a centinaia di sviluppatori indipendenti di portare le proprie creazioni nell'ecosistema Xbox, spesso direttamente attraverso il servizio in abbonamento. Quello che colpisce è la varietà di generi e ambientazioni che caratterizzerà questa prima selezione di giochi destinati al debutto day one.

La prima metà di giugno vedrà l'arrivo di The Alters, previsto per il 13 del mese. Questa peculiare avventura sci-fi firmata 11-bit Studio (già noti per Frostpunk) ci catapulterà sulla superficie di un pianeta alieno dove dovremo gestire una base scientifica utilizzando diversi cloni del protagonista. L'aspetto più intrigante della produzione risiede nelle implicazioni psicologiche che potrebbero emergere dall'interazione tra diverse versioni della stessa persona, ciascuna con esperienze e prospettive uniche.

Pochi giorni dopo, il 17 giugno, sarà la volta di FBC: Firebreak, uno sparatutto cooperativo ambientato nell'affascinante universo di Control. Sviluppato dal rinomato team di Remedy Entertainment, il gioco ci metterà nei panni di agenti speciali del Federal Bureau of Control, incaricati di gestire situazioni di crisi paranormali all'interno dell'enigmatica agenzia governativa che investiga fenomeni soprannaturali.

Il 19 giugno arriverà invece Rematch, un'interpretazione alternativa del calcio in chiave multiplayer realizzata dagli stessi creatori di Sifu. Chiuderà questa prima ondata Against the Storm il 26 giugno, un city builder con ambientazione fantasy dove i giocatori dovranno ricostruire una civiltà minacciata da una pioggia apocalittica incessante, sfidando condizioni ambientali estreme e gestendo risorse sempre più scarse.

È importante sottolineare che questa lista rappresenta solo una frazione dell'offerta completa che Microsoft presenterà per il mese di giugno. Come da tradizione per il servizio Game Pass, possiamo aspettarci ulteriori annunci nelle prossime settimane che andranno ad arricchire il catalogo. Nel frattempo, gli abbonati sono ancora in attesa di conoscere la seconda ondata di titoli prevista per maggio, dopo i primi giochi già annunciati la scorsa settimana.

Il programma ID@Xbox continua a dimostrarsi un elemento vitale nella strategia di Microsoft, portando esperienze creative e innovative direttamente nel catalogo del servizio in abbonamento. Questa selezione di titoli indipendenti per giugno evidenzia ancora una volta l'impegno dell'azienda nel supportare sviluppatori di diverse dimensioni, garantendo agli abbonati un flusso costante di nuove esperienze videoludiche al di fuori delle produzioni AAA.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli sui giochi di maggio e giugno, ciò che emerge con chiarezza è la volontà di Microsoft di mantenere diversificata l'offerta del Game Pass, spaziando dai grandi blockbuster a produzioni indipendenti di qualità, capaci di offrire esperienze uniche e memorabili. La varietà dei quattro titoli già confermati per giugno – dall'esplorazione fantascientifica alla gestione di città fantasy, passando per l'azione cooperativa e lo sport competitivo – è testimonianza di questa filosofia.