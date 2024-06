La storia di 3D Pipes, l'iconico screensaver di Windows

Raymond Chen, un veterano esperto di software di Microsoft, ha recentemente raccontato la storia che si cela dietro il popolare screensaver 3D Pipes di Windows. Ve lo ricordate? Per chi fosse troppo giovane, 3D Pipes era un salva schermo molto popolare presente nelle versioni iniziali di Windows e arrivato in seguito all’introduzione di OpenGL in Windows NT 3.5.

Secondo quanto raccontato da Chen, il team di sviluppo di Windows NT si trovava di fronte a una sfida notevole: avevano implementato con successo la grafica accelerata da hardware attraverso l'OpenGL, ma mancava un modo per mostrarne le potenzialità agli utenti. Il rilascio di Windows NT 3.5 era imminente e, nonostante l'inclusione di OpenGL, non c'era nulla nel prodotto che evidenziasse questa nuova capacità.

La soluzione emerse quando un membro del team propose l'idea di sviluppare uno screensaver che fosse in grado di mostrare i prodigi della grafica accelerata agli utenti in modo fantasioso. In caso di problemi dovuti all'incompatibilità del PC con i requisiti richiesti per visualizzarlo correttamente, era possibile semplicemente suggerire di non utilizzare quel determinato screensaver, un'opzione praticabile all'epoca quando gli aggiornamenti automatici e l'accesso diffuso a Internet non erano ancora la norma.

Volete vedere 3D Pipe in azione? Potete farlo in questo video caricato da DoctorDothraki su YouTube:

Il passo successivo fu l'organizzazione di un concorso per creare un screensaver che sfruttasse OpenGL. Questo portò allo sviluppo di diverse soluzioni grafiche, tra cui il il noto Testo 3D, il Labirinto 3D, gli Oggetti Volanti 3D e, naturalmente, la 3D Pipe.

Una votazione tra i membri del team di sviluppo di Windows NT doveva decidere quale screensaver sarebbe stato incluso nel sistema operativo. Tuttavia, un membro del team di marketing, dopo aver visto i nuovi screensaver durante una visita a una rivista di settore a New York, ne rimase talmente colpito da decidere di includerli tutti nel prodotto, senza attendere l'esito della votazione.

Questa decisione, influenzata da un'email entusiastica del marketing portò alla nascita degli screensaver in 3D che hanno caratterizzato molte versioni successive di Windows, lasciando un'impronta indelebile nei ricordi degli utenti.

Nonostante il passare degli anni e l'evoluzione del sistema operativo, la nostalgia per le Pipe 3D rimane forte. Chen ha menzionato che una versione moderna dello screensaver originale è ora disponibile online, e include anche un easter egg (una teiera tra le tubature), oltre al testo a forma di bastoncino di zucchero, conservando il fascino del design originale che aveva catturato la fantasia di molti.

Con l'avvento di nuove tecnologie e l'evoluzione dei sistemi operativi, questi vecchi screensaver offrono uno sguardo nostalgico ma affascinante a una era più semplice dell'informatica, dimostrando come soluzioni creative possano trasformare anche la più piccola delle funzionalità in qualcosa di memorabile.