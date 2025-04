La storica GPU Voodoo4 rivive in un laptop modificato

Nel mondo dell'hardware vintage, c'è chi non si limita a collezionare vecchi computer, ma si spinge oltre, ricreando tecnologie del passato in formati mai esistiti. È il caso di Daniel Simionescu, appassionato noto online come "sdz", che ha portato a termine un progetto tanto ambizioso quanto nostalgico: l'integrazione di una GPU 3dfx Voodoo4 in un laptop relativamente moderno. Dopo oltre un anno di sviluppo, questo esperimento ha preso forma attraverso una scheda MXM (Mobile PCI Express Module) personalizzata, installata in un portatile Dell Precision M4800. Il progetto, recentemente testato e documentato dallo YouTuber Omores, rappresenta un affascinante ponte tra le tecnologie grafiche degli anni '90 e l'hardware contemporaneo, sebbene non privo di significative sfide tecniche.

Le schede grafiche Voodoo rappresentarono una rivoluzione nel mondo dei videogiochi alla fine degli anni '90, essendo tra i primi acceleratori 3D economici e ampiamente adottati dal pubblico mainstream. Nel 2022 ricorre il 25° anniversario dell'acquisizione di 3dfx da parte di NVIDIA, evento che segnò la fine di un'era per questa iconica azienda. La nostalgia per questi prodotti rimane però viva tra gli appassionati, tanto da ispirare progetti come quello di Simionescu.

La scheda sviluppata da sdz è equipaggiata con il core VSA-100, lo stesso utilizzato nella Voodoo4, abbinato a 64MB di memoria SDR. Questa configurazione rispecchia quella della Voodoo4 4800, un modello che non fu mai rilasciato ufficialmente. Per connettere questo hardware vintage a un sistema moderno, il progettista ha dovuto integrare nella scheda carrier un FPGA, un connettore LVDS/eDP e uno scaler RealTek.

Omores ha scelto di testare questa soluzione su un Dell Precision M4800, un laptop dotato di CPU Haswell e, soprattutto, di uno slot MXM disponibile per l'installazione della scheda personalizzata. La scelta non è stata casuale: questo modello offre il giusto equilibrio tra modernità e compatibilità con hardware legacy.

I test condotti da Omores hanno rivelato le difficoltà di far coesistere tecnologie di epoche diverse. Sotto Windows 98, il BIOS del laptop si è rifiutato categoricamente di utilizzare la Voodoo4 come GPU primaria durante l'avvio. Il problema è duplice: il BIOS della Voodoo4 non è compatibile con lo standard MXM, e il BIOS del laptop implementa una whitelist che permette l'uso solo con schede autorizzate.

Come soluzione temporanea, lo YouTuber ha dovuto ricorrere ai driver VBE (VESA BIOS Extensions) generici. Questi driver offrono risoluzioni di visualizzazione più elevate e un output di base, ma con accelerazione hardware limitata o assente. Nel video vengono analizzati diversi driver VBE, tra cui VBESVGA, VB9X e Scitech Display Doctor, ognuno con le proprie limitazioni e peculiarità.

Windows XP si è dimostrato leggermente più cooperativo nel riconoscere l'hardware ibrido. Omores è riuscito ad avviare il benchmark 3DMark 2001 e Need for Speed: Porsche Unleashed senza particolari problemi. Tuttavia, per i giochi sviluppati utilizzando Glide, l'API proprietaria di 3dfx, potrebbero essere necessari dei wrapper specifici.

Attualmente non esiste una lista definitiva dei giochi supportati da questa configurazione, ma è probabile che la comunità di appassionati ne compilerà presto una. Un aspetto interessante del progetto è che Simionescu non intende commercializzarlo, ma ha pianificato di renderlo open-source, permettendo ad altri entusiasti di replicarlo o migliorarlo.

Questa fusione tra tecnologie di diverse generazioni rappresenta più di un semplice esercizio tecnico: è un tributo a un'epoca fondamentale per l'evoluzione della grafica nei videogiochi. Il lavoro di Simionescu, pur con tutte le sue limitazioni pratiche, offre uno sguardo affascinante su ciò che avrebbe potuto essere se 3dfx fosse sopravvissuta abbastanza a lungo da entrare nel mercato delle GPU per laptop, un settore che stava appena iniziando a svilupparsi durante gli ultimi anni di vita dell'azienda.