L'API di Bing non risponde: interruzioni su larga scala per Copilot, ChatGPT e DuckDuckGo

Attualmente, il motore di ricerca Bing di Microsoft sta riscontrando dei malfunzionamenti. Inizialmente non era possibile eseguire ricerche web e, mentre ora sembra che i risultati delle ricerche vengano caricati correttamente, la problematica sembra persistere riguardo le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) di Bing.

Ciò sta influenzando negativamente il funzionamento di altri servizi che si affidano a Bing per i loro risultati di ricerca: ad esempio, i motori di ricerca alternativi come DuckDuckGo ed Ecosia, che dipendono dai risultati di ricerca forniti da Bing, non stanno restituendo alcun risultato di ricerca in questo momento.

Anche il servizio Microsoft Copilot, basato proprio su Bing, è fuori servizio, e persino i sottoscrittori di ChatGPT Plus, che hanno la capacità di eseguire ricerche web, ricevono errori durante i tentativi di ricerca.

Questa situazione evidenzia ancora una volta quanto il web dipenda da un ristretto numero di aziende tecnologiche, giacché un'interruzione dell'API può causare problemi a molti servizi. È particolarmente interessante notare l'importanza crescente dell'API di Bing dato che, nonostante Google mantenga la supremazia nel campo della ricerca web, numerosi servizi dipendono ormai dall'API di Bing.