L'app Netflix per Windows peggiora parecchio: niente più contenuti offline

Brutte notizie per chi usa l'app Netflix su PC Windows 10 e Windows 11: un aggiornamento dell'app introdurrà nuove funzionalità, ma rimuoverà il supporto alla visione offline dei contenuti. La conferma arriva direttamente da Netflix, che ha aggiornato la propria pagina di supporto; per il momento, la funzionalità rimane disponibile sui dispositivi mobili.

L'aggiornamento dell'app porta con sé anche il supporto agli eventi live, qualità dello streaming migliorata e compatibilità con i piani contenenti pubblicità. Purtroppo però è ciò che viene rimosso a essere davvero importante, dato che ora non sarà più possibile scaricare film e serie TV per vederli offline.

Sarà presto disponibile una nuova versione dell'app Netflix per Windows che consente di vedere gli eventi in diretta, ha una migliore qualità dello streaming, è compatibile con i piani con pubblicità e molto altro. I download non saranno più supportati, ma potrai continuare a guardare serie TV e film offline su un dispositivo mobile compatibile.

La funzionalità di download è estremamente apprezzata dagli utenti perché permette, tra le altre cose, di godersi i propri contenuti preferiti in tutte le situazioni, come ad esempio durante un lungo viaggio in aereo. Ora, chi vorrà continuare a farlo sarà costretto ad affidarsi esclusivamente a smartphone e tablet; inutile dire che per molti questa scelta verrà vista come un passo indietro non da poco.

Netflix continua a essere uno dei servizi di streaming più popolari a livello mondiale, con oltre 260,28 milioni di abbonati paganti alla fine del quarto trimestre del 2023. In questi anni, la piattaforma ha introdotto importanti modifiche, non sempre apprezzate dagli utenti: esempio lampante è la modifica alle politiche di condivisione della password, che ha fatto parecchio discutere in passato, specialmente considerando che, una volta, il motto di Netflix era "Love is sharing a password", l'amore è condividere una password.

Nonostante le forti lamentele degli utenti, anche questa modifica alla fine ha dato ragione all'azienda, che ha visto crescere il proprio numero di abbonati. Per quanto impopolare, è improbabile che la modifica all'app Windows porti cambiamenti significativi in questo senso, visto anche il numero ridotto di utenti PC che effettivamente usano i download rispetto a quelli di smartphone e tablet.