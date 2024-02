Le GPU sfondano un record di 25 anni, tutto grazie ai notebook

Il mercato delle schede grafiche per PC ha recentemente registrato un notevole incremento nel quarto trimestre del 2023, secondo quanto riportato da Jon Peddie Research. Con una crescita del 6% nelle spedizioni, che hanno raggiunto la cifra di 76,2 milioni di unità, si è segnata un aumento significativo del 24% rispetto all'anno precedente, rappresentando un incremento senza precedenti in oltre 25 anni.

Le prospettive future del settore sembrano altrettanto promettenti, con una previsione di crescita annua del 3,6% dal 2024 al 2026. Tale tendenza potrebbe portare ad un totale installato di 5 miliardi di unità entro la fine del 2026, con le GPU discrete che dovrebbero costituire il 30% del mercato.

Tuttavia, non tutte le categorie di schede grafiche hanno registrato lo stesso andamento. Mentre le spedizioni totali di GPU hanno visto una robusta crescita del 20% su base annua, le schede grafiche destinate ai desktop, inclusi gli AIB, hanno subito un lieve calo del -1%. Al contrario, le GPU destinate ai notebook hanno visto un notevole aumento del 32%.

In termini di quote di mercato, AMD e Nvidia hanno subito una diminuzione rispettivamente del -1,4% e del -1,36%, mentre Intel ha registrato un significativo aumento del +2,8%, recuperando terreno rispetto ai suoi concorrenti. Complessivamente, le spedizioni di GPU sono aumentate del 5,9%, trainate soprattutto dall'incremento del +10,5% di Intel, nonostante AMD e Nvidia abbiano registrato delle diminuzioni minori.

Secondo il dottor Jon Peddie, presidente di Jon Peddie Research, questo aumento nel quarto trimestre suggerisce un anno forte per il settore PC nel 2024, con i produttori che introducono innovazioni come il PC AI per stimolare ulteriormente il mercato. Tuttavia, Peddie esprime cautela sottolineando che l'adozione mainstream dell'intelligenza artificiale potrebbe richiedere del tempo.

I dati mostrano anche un significativo cambiamento nelle preferenze delle CPU, con una predominanza delle CPU per notebook che rappresentano il 69% delle spedizioni rispetto al 31% delle CPU desktop. Questo indica un trimestre vivace per il settore delle GPU e delle CPU per PC, superando la media decennale con un aumento del 5,9%.