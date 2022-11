Se siete alla ricerca di schede video Nvidia o di notebook aventi una scheda grafica del noto produttore, non cambiate pagina perché scoprirete rapidamente le migliori occasioni d’acquisto per i fan della cosiddetta “azienda verde”. Tali offerte provengono tutte dalle numerosi promozioni dedicate al Black Friday rilasciate dai principali store, che già da diversi giorni sono entrati in competizione tra loro, con l’obbiettivo di sopravanzare la concorrenza, a tutto vantaggio dei consumatori finali.

Avrete quindi modo di acquistare portatili e singole schede video a prezzi stracciati, motivo per cui consigliamo caldamente di non indugiare troppo e di dare subito un’occhiata alla nostra selezione, creata tenendo in considerazione, appunto, le attuali migliori proposte da parte dei principali store, come Mediaworld e Unieuro.

Le migliori offerte NVIDIA del Black Friday 2022

Laptop HP VICTUS 16-D0038NL

Uno dei portatili con scheda video Nvidia ad essere proposto a un prezzo vantaggioso è l’HP VICTUS 16. L’offerta è presente su Mediaword e riguarda la configurazione “D0038NL“, caratterizzata da un processore Intel Core i5 11400H e, appunto, da una scheda video Nvidia, esattamente la RTX 3060. Il notebook viene proposto a 999€, cifra bassa per un dispositivo che integra questa scheda video che, di solito, la troviamo solo su configurazioni ben oltre i 1.000€. L’offerta acquisisce ancora più valore grazie allo schermo da 16 pollici, anch’esso inusuale trovarlo a meno di 1.000€ se rapportato alle prestazioni degli altri componenti.

Vedi offerta

Laptop MSI Gaming Vector GP66 12UH-216IT

Per chi cerca un notebook con una RTX 3080, oltre che con un processore Intel di ultima generazione, allora l’offerta migliore è quella che Unieuro ha riservato al sofisticato MSI Gaming Vector GP66 12UH-216IT, proponendo a 2.399,00€ invece di 2.899,00€. Vale la pena sottolineare il 5% di sconto extra a carrello, che abbasserà ulteriormente il prezzo di questo concentrato di tecnologia, perfetto per chi vuole giocare senza compromessi in mobilità. Tra le peculiarità di questo modello segnaliamo la possibilità di sperimentare una console per laptop con un design intuitivo per i controller wireless tradizionali eseguendo, ad esempio, i giochi Android su PC.

Vedi offerta

GPU Asus Dual-RTX3060-O12G-V2

Se siete utenti di un PC desktop e cercate una buona offerta su una scheda video Nvidia, vi informiamo che Mediaworld propone per questo Black Friday la sempre ottima RTX3060 in versione custom, prodotta da Asus. Il modello è quello a doppia ventola, ideale per i possessori di piccoli case o per chi intende lasciare molto spazio libero all’interno del proprio case, favoreggiando il circolo d’aria. La RTX 3060 è una scheda ottima per il Full HD, soprattutto per chi vuole attivare il Ray-Tracing, con prestazioni che vi permetteranno di giocare anche in QHD senza sacrificare troppi dettagli grafici.

Vedi offerta

GPU PNY GeForce RTX 3070 Ti XLR8 Gaming REVEL EPIC-X

Immagini dei prodotti che vengono utilizzate nelle guide, nelle schede prodotto e nei box offerta. Se avete un monitor con risoluzione superiore alla classica Full HD, oppure se avete un monitor 1080p e cercate una scheda video molto longeva per quanto riguarda le prestazioni, allora la RTX 3070 Ti è quella che fa per voi. A tal riguardo, una buona offerta proviene da AK Informatica, che propone il modello custom PNY XLR8 Gaming REVEL EPIC-X a 769,00€ invece di 1.129,00€. Il sistema di raffreddamento a tripla ventola ha subito notevoli modifiche se confrontato con il design della Fouders Edition, portando le dimensioni della scheda a 8.35″ x 14.68″ x 3.78″, nonché arricchendola di luci RGB.

Vedi offerta

GPU Asus ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC

Un’altra offerta degna di nota riguardante la RTX 3070 Ti proviene da Nexths, che vende uno dei modelli custom più ambiti a 739,90€. Parliamo niente di meno che del modello appartenente alla linea ROG Strix di Asus, nota per le sue importanti modifiche effettuate sulle schede video Nvidia, che non si limita solo a implementare un sistema di raffreddamento sofisticato, ma anche ad aumentare le frequenze di clock, sia della GPU che della memoria. Stabilità ai massimi livelli quindi, così come le prestazioni, tra le più alte di tutti i modelli custom di questa scheda.

Vedi offerta

GPU PNY GeForce RTX 3070 Ti 8GB

Immagini dei prodotti che vengono utilizzate nelle guide, nelle schede prodotto e nei box offerta. Anche Mediaworld propone la PNY GeForce RTX 3070 Ti 8GB a un prezzo scontato, così come AK Informatica. Se confrontiamo i prezzi, scopriamo che l’offerta di quest’ultimo è leggermente migliore, dal momento che vi permetterà di risparmiare 20€ in più. Non parliamo di una differenza di prezzo esorbitante, pertanto se preferite acquistare su Mediaworld potete comunque fare un ottimo affare.

Vedi offerta

GPU Asus ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC

Le RTX 3070 Ti non si fanno mancare in questo Black Friday 2022, al punto che anche il noto store Drako ne propone una a prezzo stracciato, considerando pur sempre il brutto periodo che sta passando questo settore. Il modello custom è lo stesso di quello proposto da Nexths, vale a dire l’Asus ROG Strix che, come avrete capito, vanta frequenze di clock superiori a quelle standard, nonché un sistema di raffreddamento molto più avanzato, in grado di mantenere basse le temperature anche dopo una lunga sessione di gioco e, di conseguenza, spremere le prestazioni della scheda al fine di non far crollare gli FPS in game.

Vedi offerta

Acer Desktop Nitro 50 N50-640

Terminiamo le proposte segnalandovi una buona offerta anche per chi preferisce acquistare un PC desktop preassemblato in questo periodo di forti sconti. Lo sconto proviene ancora una volta da Mediaworld e riguarda l’Acer Nitro 50, nella configurazione “N50-640“, che si contraddistingue per la presenza di un processore Intel Core i7 e, ovviamente, di una scheda video Nvidia. Quest’ultima è una RTX 3060 che, come riportato nelle precedenti occasioni, assicura ottime performance a chi intende giocare ad elevati refresh rate in Full HD oppure per chi vuole interfacciarsi in QHD, raggiungendo in molti casi il traguardo dei 60 FPS. Il case è molto aggressivo, con contorni dinamici e LED rossi che ben si sposano con una qualsiasi postazione da gaming.

Vedi offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!