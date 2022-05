Diverse sono le novità apportate dallo standard DDR5, tra cui tensioni di funzionamento minori e alcuni circuiti di alimentazione adesso spostati direttamente sui moduli. Le DDR5 sulla carta sono più efficienti delle DDR4, ma questo non riduce la quantità di calore sviluppata durante il funzionamento, anche per via delle frequenze sempre più spinte che caratterizzeranno nel corso del tempo i nuovi moduli.

Questi sono i motivi che hanno spinto la taiwanese Geil a presentare le prime memorie RAM DDR5 con raffreddamento attivo. La nuova serie EVO V utilizza dei dissipatori realizzati in alluminio stampato, con luce LED RGB personalizzabile e due piccole ventole integrate che mantengono fresche le memorie durante i carichi di lavoro più intensi. Oltre a tenere a bada il calore, l’adozione delle ventole dovrebbe in questo modo anche aumentare il potenziale di overclock dei moduli.

Fonte: Geil

La soluzione di raffreddamento sviluppata da Geil aspira l’aria dai lati della RAM, soffiandola direttamente sulle componenti più calde del modulo, per poi dissipare il calore estraendo il flusso dalla parte centrale. Ciò, a detta dell’azienda, permette di garantire una dissipazione maggiore del 45% rispetto le soluzioni di raffreddamento passive. Geil assicura inoltre una compatibilità con la maggior parte dei dissipatori per CPU.

La serie EVO V di Geil include kit da 32GB o 64GB disponibili in due differenti tonalità di colore, con frequenze che vanno da 4800MHz a 6600MHz. I moduli sono inoltre dotati di ECC (Error Correction Code), al fine di assicurare il massimo della stabilità di funzionamento, oltre a supportare il più recente profilo Intel XMP 3.0. La disponibilità? Ovunque a partire dal mese di luglio.

Oltre ad essere già supportato dalle attuali CPU Alder Lake, lo standard DDR5 verrà anche adottato dai prossimi Intel Raptor Lake e AMD Ryzen 7000 Zen 4 in uscita a settembre, questi ultimi implementeranno anche nuove tecnologie per spingere ulteriormente le frequenze delle nuove memorie.