Le nuove ventole X-Frame di Deepcool sono un tripudio di RGB

Quando si parla di raffreddare un PC, Deepcool è uno dei nomi che vengono in mente per primi. Fondata nel 1996, l’azienda è famosa soprattutti per i suoi dissipatori ad aria e a liquido che non hanno mai deluso le aspettative dei fan, ma produce anche alimentatori e ventole.

Ed è proprio delle ventole che andremo a parlare oggi. In particolare, prendiamo in esame le ultimissime arrivate nella lineup Deepcool: le MF 120 GT A-RGB. Dotate dell’esclusivo design X-Frame, presentano 20 led RGB che, grazie alle pale traslucide, riescono a diffondere gli effetti di luce da entrambi i lati della ventola. In questo modo sarà possibile ottenere sempre una buona illuminazione all’interno del case, indipendentemente dal punto in cui vengono montate.

Chiaramente i suddetti led devono poter essere personalizzati, ed è per questo che Deepcool ha reso le MF 120 GT A-RGB compatibili con i maggiori software di gestione RGB delle schede madri, come MSI Mystic Light o Asus Aura Sync.

Quanto alle caratteristiche tecniche, ogni ventola ha un diametro di 120mm ed è spessa 27mm. Presenta 2 cavi, uno 4 pin PWM dedicato all’alimentazione e un altro 3 pin proprietario di Deepcool, dedicato agli RGB. È inoltre da notare l’eccellente silenziosità, con un rumore massimo di 35 dBa.

Parlando della disponibilità sul mercato, Deepcool ha comunicato che queste ventole saranno acquistabili a partire da giugno 2020 nel formato 3 in 1, comprensivo anche di un hub per ventole PWM (4 porte) e un ulteriore hub RGB (6 porte). Il tutto al prezzo di 59,90 euro.

E voi, cosa ne pensate di queste ventole Deepcool? Preferite illuminare il PC con gli RGB o rimanere su uno stile più “sobrio”, senza nessun tipo di illuminazione?