Il lancio della GeForce RTX 4090 di Nvidia ci ha fatto ufficialmente entrare nella nuova generazione per quanto riguarda le GPU, ma questo è ovviamente soltanto l’inizio. Avvicinandosi sempre più verso novembre, oltre alla RTX 4080, ad attenderci ci saranno anche le Radeon RX 7000 di AMD, basate sulla nuova architettura Navi 31. Le aspettative sulle nuove schede video sono abbastanza importanti: in maniera analoga a quanto successo con le RTX 40, si prevede un grosso incremento di performance dalla serie attuale, anche se secondo qualcuno queste schede non saranno al livello della concorrenza, oltre che il supporto a nuovi standard ancora da annunciare. A differenza delle nuove GeForce infatti, le Radeon RX 7000 dovrebbero supportare il DisplayPort 2.1.

La notizia arriva dall’insider Kyle Bennett, che ha condiviso una fonte secondo cui la nuova generazione di schede video AMD potrebbe essere la prima a dotarsi della più recente versione dello standard. Il DisplayPort 2.1 si trova tuttavia attualmente in una sorta di “limbo”, poiché non ancora effettivamente confermato da VESA, nonostante online si possano già trovare cavi “certificati” per il nuovo standard. Le specifiche sono chiaramente ancora sconosciute, ma basandoci sulle indiscrezioni circolate finora, la versione 2.1 dovrebbe supportare una larghezza di banda massima di 80Gbps, oltre a dare la possibilità di collegare un monitor dalla risoluzione di 16K a 60Hz, oppure due 4K a 144Hz o tre 4K a 90Hz.

Verification from multiple sources that @Radeon Navi 31 will support upcoming DisplayPort 2.1 specification. I am tremendously surprised that @NVIDIAGeForce 4090 only supports DP 1.4a. Props to @LinusTech for calling out the DP1.4/4090 shortcomings! https://t.co/eW84VicAZr pic.twitter.com/4fmOtcnlth — Kyle Bennett (@KyleBennett) October 12, 2022

Nelle sue nuove schede video, Nvidia ha deciso purtroppo di rimanere con il DisplayPort 1.4a con DSC 1.2a (Display Stream Compression), che consente di supportare monitor con risoluzione fino a 8K e 60Hz, o 4K e 120Hz, con profondità di colore di 30bit per pixel e HDR, anche se in questo caso è necessaria una velocità di 32.4Gbps (HBR3). Nonostante il DisplayPort 2.0 sia già presente dal 2019, Nvidia non ha volto implementarlo nemmeno sulla nuova top di gamma Ada Lovelace; il colosso californiano tiene a precisare tuttavia che la versione 1.4a è più che sufficiente per soddisfare tutte le necessità in ambito videoludico, affermando che l’utilizzo del DisplayPort 2.0 nei monitor di fascia consumer è ancora lontano.

Pare non la pensi così AMD, che probabilmente vuol allargare la platea delle sue RX 7000 anche ai professionisti. Ovviamente, per sapere se le future Radeon RX 7000 supporteranno davvero il DisplayPort 2.1 dovremo attendere l’annuncio ufficiale.