Le Radeon RX 8000 arrivano a inizio 2025, c'è la conferma di AMD

Durante una chiamata relativa ai risultati finanziari del terzo trimestre 2024, AMD ha annunciato ufficialmente, per la prima volta, che le GPU di nuova generazione RDNA 4 debutteranno all'inizio del 2025. Lisa Su, CEO di AMD, ha confermato che lo sviluppo è in linea con i tempi previsti.

La notizia era nell'aria da tempo, ma era anche frutto di indiscrezioni e, fino a oggi, non aveva mai ricevuto una conferma ufficiale. Stando alle voci, le schede video dovrebbero debuttare al CES 2025, che si terrà a inizio gennaio a Las Vegas; insieme alle GPU, AMD dovrebbe presentare anche i notebook Strix Halo e Fire Range, oltre ai nuovi chip AMD Ryzen Z2 dedicati agli handheld.

Nel corso della chiamata, AMD ha annunciato che prevede un calo dei ricavi legati al gaming nel prossimo trimestre, principalmente a causa di una contrazione del mercato console. Lisa Su ha però sottolineato che questo settore rappresenta ormai solo il 2% dei ricavi di AMD, che sta attuando un cambio di strategia, concentrandosi molto di più sull'intelligenza artificiale. Il CEO ha infatti dichiarato che, dopo aver rilanciato AMD negli ultimi 10 anni, il prossimo obiettivo è "rendere AMD leader nell'AI end-to-end".

Non sappiamo se l'assenza di GPU top di gamma nella lineup Radeon RX 8000 sia legata a questo cambio di strategia, la speranza però è che AMD non abbandoni definitivamente la fascia alta del mercato consumer e che, in futuro, torni ad essere competitiva anche in questo segmento; un monopolio (in questo caso di NVIDIA, ma vale in generale) è estremamente rischioso, sia per gli utenti che per lo sviluppo delle tecnologie, che potrebbe rallentare vertiginosamente a causa della mancanza di concorrenza.