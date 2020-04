Legion 5i e 7i, Lenovo aggiorna i suoi notebook da gaming

Contestualmente all’arrivo dei processori Intel Comet Lake H di decima generazione e alle nuove GPU Nvidia RTX SUPER, Lenovo ha aggiornato la sua gamma di notebook da gaming Legion. L’azienda ha svelato due nuovi modelli, il Legion 7i ed il Legion 5i, che sono rispettivamente gli eredi degli Y740 ed Y540.

Entrambi i modelli sono compatibili con la nuova tecnologia Nvidia Advanced Optimus. Ciò significa che, nonostante la presenza del G-Sync, il notebook potrà scegliere fra la iGPU (GPU integrata nel processore) e la dGPU (GPU dedicata) a seconda del carico di lavoro. Questo permetterà di abbattere ulteriormente i consumi.

I Lenovo Legion 7i e Legion 5i, come detto, monteranno processori Intel Comet Lake H di decima generazione da 45W. Tuttavia, Lenovo non ha fornito ulteriori dettagli in merito alle CPU che vedremo a bordo. Lato dGPU, il Legion 5i potrà avere a bordo massimo una RTX 2060 mentre il Legion 7i si potrà spingere fino alla RTX 2080 Super Max-Q.

Per quanto riguarda i prezzi, il Lenovo Legion 5i partirà da 999 dollari per il modello con la RTX 2060 mentre il Legion 7i partirà da 1199 dollari per il modello con la RTX 2070.