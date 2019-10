Lenovo Days, fino al 25% di sconto su Unieuro

Unieuro ha appena avviato una serie di sconti dedicati ai prodotti Lenovo che, grazie ai "Lenovo Days", permettono l'acquisto di notebook, schermi e periferiche per PC a prezzi davvero ottimi.

Non bastasse l’ottima promozione del “Sottocosto”, Unieuro ha appena avviato una serie di sconti dedicati ai prodotti Lenovo che, grazie ai “Lenovo Days”, permettono l’acquisto di notebook, schermi e periferiche per PC a prezzi davvero ottimi, specie per chi non avesse tempo o voglia di attendere la ressa di offerte che si scatenerà con il prossimo Black Friday. Le promozioni sono numerose, e spaziano su un gran numero di prodotti compresa la linea Ideapad, nonché sugli ottimi display dell’azienda cinese che, al netto della concorrenza, vi permetteranno di portarvi a casa degli ottimi schermi anche a meno di 120 Euro, come è il caso del monitor led L24i-10 da 23.8″, che al prezzo di soli 119,99€ (149,99€ il prezzo originale), vi offrirà performance più che buone per le attività di tutti i giorni, ma anche per la visione di film e serie tv tramite PC o, perché no, per qualche buona sessione di gaming. Certo, non sarà un monitor 4K, ma vi sfidiamo a trovare di meglio a questo straordinario prezzo!

Da segnalare anche l’ottima convertibile Yoga 330, dal design elegante e ricercato e dal peso di appena 1,25 kg è stato pensato per quanti hanno costantemente bisogno di lavorare in mobilità. Supportato da un Intel Pentium Silver, della famiglia Gemini Lake da 1.10 GHz, offre funzionalità pensate per gli ambiti della produttività, la creatività e dell’intrattenimento. Sostanzialmente un ottimo compagno di lavoro e di viaggio, generalmente venduto al prezzo di 369,99€ e in promozione grazie ad Unieuro al prezzo concorrenziale di 299,99€.

Di seguito abbiamo selezionato per voi una lista di quelle che sono le offerte più intriganti di questi sconti Lenovo. Per l’offerta completa, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante.

La nostra selezione

Altri prodotti in offerta

