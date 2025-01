Lenovo presenta i nuovi laptop e tablet Yoga, parola d'ordine intelligenza artificiale

Lenovo ha presentato al CES 2025 una nuova linea di dispositivi Yoga e IdeaPad che sfruttano l'intelligenza artificiale per trasformare creatività e produttività. I nuovi laptop e tablet offrono, infatti, design innovativi, tecnologie all'avanguardia ed esperienze AI personalizzate.

Tra le novità più interessanti troviamo lo Yoga Slim 9i, il primo laptop al mondo con fotocamera sotto il display e un rapporto schermo-corpo del 98%. Il dispositivo vanta uno schermo OLED 4K da 14 pollici e processori Intel Core Ultra di ultima generazione.

A sorprendere di più è, però, lo Yoga Book 9i, il quale si distingue per il suo design a doppio schermo OLED da 14 pollici, che offre infinite possibilità creative. Entrambi i display sono dotati di supporto DCI-P3 al 100%, VRR 4 a 120Hz e luminosità di 500nits, con un rapporto di aspetto attivo del 94%, un aumento del 2,1% rispetto alla generazione precedente. Gli schermi sono accompagnati da una soundbar girevole a 360 gradi con quattro altoparlanti Dolby Atmos. Il dispositivo è dotato infine di AI Gestures una funzione per il comando tramite gesti, che ti permette di spostare le finestre tra le schermate, scorrere le pagine e catturare schermate con un semplice tocco delle mani.

Abbiamo poi lo Yoga Tab Plus, ovvero il primo tablet AI di Lenovo, con processore Snapdragon 8 Gen 3 e 20 TOPS di potenza NPU. Il dispositivo offre esperienze AI personalizzate per creatività, produttività e intrattenimento in mobilità

La nuova lineup comprende anche laptop convertibili Yoga 7i, il potente IdeaPad Pro 5i e tablet per diverse esigenze come l'Idea Tab Pro. Tutti i dispositivi puntano su display di alta qualità, prestazioni elevate e funzionalità AI integrate.

“In Lenovo, stiamo reinventando la creatività e la produttività con dispositivi che sfruttano la

potenza dell'intelligenza artificiale per offrire un'esperienza utente senza precedenti. I nostri nuovi dispositivi Yoga e IdeaPad mostrano come la tecnologia avanzata possa adattarsi alle esigenze individuali, consentendo a creatori, studenti e professionisti di spingersi oltre i limiti del possibile, creando un mondo di possibilità” ha dichiarato Jun Ouyang, Lenovo’s Senior Vice President and General Manager of the Consumer Segment, Intelligent Devices Group. “Con innovazioni come lo straordinario display con rapporto schermo-corpo del 98% dello Yoga Slim 9i e le esperienze potenziate con Lenovo Aura Edition, siamo orgogliosi di offrire soluzioni che consentono agli utenti di lavorare in modo più intelligente, creare liberamente e abbracciare una nuova era di tecnologia trasformativa."

Ma non è tutto: Lenovo ha introdotto AI Now, una piattaforma che trasforma i dispositivi in compagni intelligenti guidati dall'AI. Sfruttando il modello linguistico Llama 3 di Meta, AI Now offre funzionalità avanzate come la ricerca intuitiva e l'interazione con i dati personali, il tutto mantenendo privacy e sicurezza.

Insomma, con questi nuovi prodotti Lenovo si posiziona all'avanguardia nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nei dispositivi consumer, aprendo nuove possibilità per la creatività e la produttività degli utenti.