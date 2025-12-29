Avatar di Ospite Hack Dev #530 0
0
boh sinceramente preferivo quando i pc portatili erano solo pc portatili
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite ML Guard #147 0
0
Ma quindi devo attivarlo io dalle impostazioni di Windows o lo fa in automatico? non ho capito bene questa cosa
Questo commento è stato nascosto automaticamente.