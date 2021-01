Lenovo Legion, laptop da gaming con AMD Ryzen e Nvidia RTX di nuova generazione

La gamma di portatili da gaming Lenovo Legion si amplia con quattro nuovi modelli ad alte prestazioni, dedicati a chi vuole solo il meglio dalla propria postazione da gioco portatile. Dotati di CPU AMD Ryzen e GPU Nvidia RTX di nuova generazione, si prospettano estremamente interessanti per i giocatori più esigenti

Lenovo Legion 7

Lenovo Legion 7 è stato riprogettato per ospitare un nuovo display da 16″ in uno chassis dallo stesso ingombro del modello precedente, il quale aveva un pannello da 15″. Il formato di visualizzazione in 16:10 permette di avere più spazio verticale di lavoro e la risoluzione è stata aumentata fino a QHD (2560×1600 pixel). Il pannello IPS con certificazione VESA DisplayHDR 400 opzionale e una copertura del 100% della gamma colori sRGB ha un refresh rate di 165Hz, perfetto per chi vuole godere di un’esperienza di gioco fluida come non mai.

“Per un’esperienza visiva e una precisione del colore incredibili, il laptop Lenovo Legion 7 supporta Dolby Vision, per la migliore esperienza di intrattenimento con una qualità delle immagini straordinaria” ha scritto Lenovo nel comunicato stampa esaltando le caratteristiche del display. “In combinazione con Nvidia G-Sync la qualità delle immagini sarà spettacolare, inoltre la riduzione della luce blu e la tecnologia Eye Care aiutano a ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di battaglia. Il laptop Lenovo Legion 7 è il primo a ottenere la certificazione High Gaming Performance Display con luce blu ridotta da TÜV Rheinland“.

Realizzato basandosi sui chip AMD Ryzen di nuova generazione, Lenovo Legion 7 promette una durata della batteria di tutto rispetto grazie ad un’unità dalla capacità di 80Wh e la possibilità di sfruttare la ricarica rapida. Tra le altre caratteristiche annunciate da Lenovo troviamo:

GPU per laptop fino a Nvidia GeForce RTX di nuova generazione (presto in arrivo), per massimi framerate

Modulo opzionale Wi-Fi 6 Killer AX1650, per la migliore connettività anche quando si gioca

Coldfront 3.0 su Lenovo Legion 7 presenta una tecnologia Vapor Chamber per un sistema di raffreddamento più grande del 63% rispetto alla generazione precedente

Webcam HD (720p) integrata con E-Shutter

Lenovo Legion Slim 7

Se la portabilità per voi è un fattore importante tanto quanto le prestazioni, Lenovo ha annunciato il nuovo Legion Slim 7. Degno erede del modello della generazione precedente, Lenovo Legion Slim 7 punta a diventare il portatile da gioco con GPU dedicata più sottile al mondo nella categoria dei laptop con display da 15,6″.

Anche Lenovo Legion Slim 7 potrà contare sulle CPU AMD Ryzen di nuova generazione e sulle GPU mobile Nvidia RTX, esattamente come Legion 7. Tra le varie configurazioni è possibile scegliere se adottare un display da 15,6″ di tipo IPS e dalla risoluzione 4K@60Hz, pensato per i creatori di contenuti e che copre il 100% della gamma colori Adobe RGB, oppure un pannello IPS FullHD (100% sRGB) con refresh rate di 165Hz, scelta più adatta ai videogiocatori in mobilità.

Lenovo Legion Slim 7 possiede una batteria da 71Wh con supporto alla tecnologia Rapid Charge Express. L’azienda ha anche annunciato le seguenti caratteristiche:

Tastiera con retroilluminazione bianca opzionale Corsair iCUE RGB

Sicurezza aggiuntiva grazie al lettore di impronte digitali nel tasto di accensione

Telecamera da 720p con Privacy Shutter

Modulo opzionale Wi-Fi 6 Killer AX1650

Coldfront 3.0 con raffreddamento a metallo liquido

Lenovo Legion 5 Pro

È invece dedicato ai gamer più competitivi e che vogliono accaparrarsi qualsiasi tipo di vantaggio sulla concorrenza l’estremo Lenovo Legion 5 Pro. Dotato di una più ampia superficie per la dissipazione del calore ed un sistema di ventilazione quadruplo, necessario al raffreddamento delle potenti CPU Ryzen di nuova generazione e GPU Nvidia Geforce RTX, Lenovo Legion 5 Pro sfrutta il sistema Dual Burn per le massime prestazioni.

Il display da 16″ di tipo IPS ha una risoluzione di 2560×1600 pixel, un refresh rate di 165Hz e raggiunge i 500 nit di luminosità. Lenovo Legion 5 Pro è stato rinnovato con un nuovo design della cover e uno chassis raffinato nelle colorazioni Storm Grey e Stingray White. Lenovo sottolinea per Legion 5 Pro le seguenti caratteristiche:

Ventilazione posteriore amplificata per sessioni di gioco più fredde

Cerniera più piatta e resistente, con un gap di appena 3,2mm

Touchpad più grande per un maggiore spazio di movimento

Bordi ridotti sui quattro lati per un rapporto screen-to-ratio del 90% con rapporto di aspetto 16:10

Nuova fotocamera posta in alto per la gioia di chi fa live streaming

Supporto di Dolby Vision e Nvidia G-Sync

Lenovo Legion 5

Non tutti i videogiocatori hanno però bisogno di prestazioni e caratteristiche così estreme, il mondo del gaming è bello perché vario e molti titoli non hanno necessità delle specifiche più spinte del mercato. Per questa categoria di utenti che comunque vogliono un laptop da gioco, Lenovo ha presentato Legion 5.

Disponibile in due versioni con pannello IPS FullHD, una con diagonale da 17,3″ frequenza di aggiornamento di 144Hz e l’altra con pannello da 15,6″ e refresh rate di 165Hz, Lenovo Legion 5 è stato progettato con tutto il necessario per competere alla pari con i pro-player, come il più recente hardware per il gaming, oltre al sistema di dissipazione in rame ad alta efficienza con Coldfront 3.0.

Entrambe le varianti del laptop sono configurabili con le CPU mobile AMD Ryzen di nuova generazione e le GPU per laptop Nvidia GeForce serie RTX.

I prezzi e la disponibilità dei nuovi prodotti a marchio Lenovo Legion per l’Italia saranno disponibili in un momento successivo.