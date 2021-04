Lenovo, nuovi notebook da gaming con GeForce RTX 3050 e RTX 3050 Ti in arrivo?

Non c’è alcun dubbio che NVIDIA lancerà le sue nuove GPU GeForce RTX 3050, dedicate alla fascia bassa del mercato, prima o poi. Come riferito dai colleghi di VideoCardz, Lenovo ha inavvertitamente anticipato l’arrivo di nuovi notebook da gaming della linea Legion equipaggiati con le schede grafiche GeForce RTX 3050 e GeForce RTX 3050 Ti. Come spesso succede, l’errore è stato subito scoperto da qualcuno sul web ed il produttore ha rimosso il prima possibile le relative diciture, ma sappiamo che Google non perdona e ha memorizzato la pagina nella sua cache.

Come riportato, la famiglia GeForce RTX 3050 di NVIDIA sarà basata sul processore grafico GA107 (non ancora annunciato ufficialmente) e sarà composta da due modelli base: RTX 3050 con 2.048 core CUDA e RTX 3050 Ti con 2.560 core CUDA. Lenovo offrirà le GPU GeForce RTX 3050 e RTX 3050 Ti all’interno dei suoi computer portatili Legion 5 Pro, i quali saranno dotati anche di un display da 16” e basati sui processori Ryzen 7 5800H e Ryzen 5 5600H di AMD. Date le dimensioni dei laptop, NVIDIA può impostare TGP elevati (fino a 95W) e clock GPU sino a 1.740MHz in modalità Boost, quindi è logico aspettarsi che le schede grafiche di NVIDIA saranno in grado di esprimere il loro pieno potenziale in questi prodotti.

Sebbene il listino di Lenovo confermi indubbiamente che NVIDIA è sulla buona strada per presentare a breve la sua famiglia di serie GeForce RTX 3050, non viene rivelato esattamente quando sarà disponibile, sebbene diverse voci parlino di un lancio ormai imminente. Molti stanno attendendo anche informazioni ufficiali relative alla controparte desktop di queste schede, visto che le varianti mobile non sono in grado di fornirci un’idea precisa di cosa possiamo aspettarci dai modelli indirizzati dal modello desktop.

Nella giornata di oggi vi abbiamo riferito anche dell’avvistamento di una variante del notebook da gaming ASUS TUF Gaming Dash F15 equipaggiata proprio con presunta GeForce RTX 3050. Per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di consultare il nostro precedente articolo.