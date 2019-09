Lenovo svela un trio di monitor per uso casalingo e in ufficio

Q24i, Q27q e ThinkVision S28u sono i nuovi monitor di Lenovo presentati all'IFA 2019. Si rivolgono a utenti casalinghi e agli uffici.

Non solo portatili all’IFA 2019 per Lenovo, spazio anche anche ad alcuni monitor per uso casalingo e in ufficio. Lenovo Q24i, disponibile a 169 euro da ottobre, è un Full HD da 24 pollici privo di bordi su tre lati, con uno spessore di soli 6,9 mm che lo rendono poco ingombrante.

Il pannello è IPS, con un tempo di risposta tipico di 4 ms, un refresh rate di 75 Hz (supporta il FreeSync), una luminosità di 250 cd/m2 e un contrasto di 1000:1. È dotato di una porta HDMI 1.4, una VGA e due speaker da 3 watt.

Il monitor è certificato secondo gli standard TÜV Rhineland Eye Comfort che assicura un affaticamento ridotto degli occhi durante l’uso prolungato. Lo schermo può essere inclinato e supporta lo standard VESA per il montaggio su bracci compatibili.

Lenovo propone anche il 27 pollici Q27q a 299 euro, disponibile da settembre. La differenza fondamentale è la risoluzione maggiore, 2560 x 1440 pixel, la luminosità di 300 cd/m2 e la presenza di una DisplayPort 1.2 al posto della VGA.

Infine ecco il ThinkVision S28u, un monitor che sarà acquistabile in Italia a 300 euro (IVA esclusa) da ottobre. È un monitor con pannello IPS 4K UHD da 28 pollici che offre una gamma superiore al 99% dello spazio colore sRGB e del 90% DCI-P3. La connettività è garantita da una HDMI 2.0 e da una DisplayPort 1.2. Presente il supporto VESA 100 x 100 mm.