Con un ribasso extra di 50€, questo monitor LG diventa l'acquisto perfetto prima del Black Friday

Se siete abituati a giocare in Full HD ma state considerando di aumentare la risoluzione in futuro, magari dopo un eventuale aggiornamento del PC con una scheda video in grado di gestire il QHD, vi consigliamo di prendere in considerazione il monitor LG 27GS85Q. Questo modello si distingue attualmente come uno dei migliori, se non il migliore, per chi desidera investire i propri soldi in modo intelligente. Inoltre, Amazon sta offrendo un’opportunità imperdibile: il prezzo è passato da 399,99€ a soli 299,99€, rendendolo un acquisto davvero vantaggioso.

LG 27GS85Q, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor LG 27GS85Q rappresenta una scelta ideale per gli appassionati di gaming che cercano di elevare la propria esperienza ludica a nuovi vertici di prestazione e immersività. Questo modello è indicato per coloro che non si accontentano di una qualità d'immagine mediamente definita, ma aspirano a godere di un dettaglio grafico superiore, grazie alla risoluzione QHD e alla tecnologia Nano IPS che garantisce colori vividi e contrasti profondi.

La compatibilità con G-Sync e FreeSync si rivela inoltre cruciale per i giocatori che vogliono eliminare fastidiose interruzioni e ritardi nell'immagine durante le sessioni più concitate, assicurando una fluidità di gioco impareggiabile. La velocità di aggiornamento di 200Hz, abbinata a un tempo di risposta di soli 1ms, rende LG 27GS85Q un alleato prezioso per i gamer competitivi che mirano a ridurre al minimo il lag, ottenendo così un vantaggio decisivo negli scontri diretti contro gli avversari online.

Le funzioni gaming, come il Black Stabilizer per rilevare nemici nascosti nelle zone oscure e il Dynamic Action Sync per azioni più immediate, si aggiungono a un design ergonomico pensato per sessioni di gioco prolungate senza affaticamento. Offerto a 299,99€ invece di 349,99€, questo monitor non è solo un investimento nella propria passione per il gaming, ma un vero e proprio salto di qualità nell'esperienza videoludica quotidiana.

