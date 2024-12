LG anticipa il CES annunciando un display pieghevole 5K

LG ha annunciato una nuova serie di monitor OLED curvi prima del CES 2025. I nuovi modelli UltraGear GX9 presentano pannelli WOLED, sistema operativo webOS e un rivestimento antiriflesso per migliorare la visibilità in qualsiasi ambiente.

Il modello di punta è l'LG UltraGear OLED Bendable Gaming Monitor (45GX990A), uno schermo da 45 pollici con risoluzione 5K/2K che può passare "da completamente piatto a una curvatura di 900R in pochi secondi", secondo LG. Presenta la funzione Dual Mode per cambiare rapidamente risoluzione e frequenza di aggiornamento, oltre a un tempo di risposta GtG di 0,03ms per immagini più fluide durante il gaming.

La line-up di display LG per il 2025, offre opzioni per diverse esigenze con una varietà di dimensioni e risoluzioni.

Ovviamente questo modello ha subito catturato l'attenzione di moltissime persone, che sperano di poterlo vedere il prima possibile dal vivo, o per lo meno in movimento attraverso chi visiterà il CES 2025, per capirne il funzionamento e scoprirne maggiormente le sue caratteristiche.

Per chi preferisce uno schermo fisso, c'è il modello 45GX950A da 45 pollici con formato 21:9 e risoluzione 5K/2K. Supporta DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e USB-C con erogazione di potenza da 90W, ed è certificato per AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync.

Un'alternativa più compatta è il LG UltraGear 39GX90SA, un display curvo da 39 pollici con aspect ratio 21:9. Il pannello OLED promette "colori sfumati e neri profondi", mentre le multiple porte USB-C consentono di collegare più dispositivi contemporaneamente.

Tutti i nuovi modelli presentano pannelli WOLED curvi, sistema operativo webOS integrato e un rivestimento antiriflesso che promette di abbattere praticamente ogni tipologia di riflesso dallo schermo senza compromettere la luminosità.

Queste caratteristiche mirano a offrire un'esperienza visiva ottimale sia per il gaming che per l'uso professionale, indipendentemente dalla posizione della scrivania o dalle condizioni di illuminazione dell'ambiente.