LG Gram e monitor Ultragear: insieme in offerta con kit esclusivi

LG ha lanciato una promozione interessante, rivolta a un pubblico con esigenze piuttosto specifiche. L'offerta riguarda infatti kit composti da notebook e monitor, una combinazione non sempre immediata, considerando che i notebook dispongono già di uno schermo integrato. Tuttavia, per chi si occupa di produttività, un secondo schermo può fare la differenza, migliorando l’efficienza e l’esperienza di lavoro. Il protagonista della promo è il notebook LG Gram 15, accompagnato da un monitor della linea UltraGear. Starà a voi decidere come sfruttarli al meglio: potreste, ad esempio, usare il monitor come display da gaming per il vostro PC desktop, mentre il notebook vi accompagna nelle attività in mobilità. Con questi kit, potete accedere all’eccellenza di LG con sconti che riducono il prezzo di queste combinazioni da oltre 1.000€ a meno di 900€.

Vedi offerte su LG

Kit esclusivi LG, perché approfittarne?

Il notebook LG Gram 15 è uno dei punti di forza del kit, grazie a caratteristiche eccezionali che ne fanno uno dei migliori notebook per chi lavora in mobilità. Con un peso di soli 1,2 kg, è leggero e facile da trasportare, pur mantenendo alte prestazioni. Dotato di uno schermo con copertura sRGB al 99%, garantisce una resa cromatica precisa, ideale per chi lavora con contenuti visivi. Inoltre, la sua certificazione MIL-STD-810H assicura robustezza e resistenza in condizioni estreme, mentre il trattamento antiriflesso sul display lo rende utilizzabile anche all'aperto, senza dover fare i conti con fastidiosi riflessi.

Il notebook è equipaggiato con il nuovo processore Intel Core Ultra, arricchito di una NPU avanzata che migliora il multitasking con app professionali e ottimizza l'autonomia. Grazie alla sua capacità di collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, offre un'ottima versatilità per chi ha bisogno di connettere più periferiche senza compromettere la fluidità del lavoro. L’insieme di queste caratteristiche rende LG Gram 15 una scelta eccellente per chi vuole un notebook potente, resistente e facilmente trasportabile, garantendo al contempo un elevato comfort visivo anche in ambienti luminosi.

Il monitor UltraGear, incluso nel kit, si rivolge in particolare ai gamer, ma è perfetto anche per altre attività ad alta intensità grafica. Il pannello con refresh rate ultra-rapido a 165Hz offre una fluidità eccezionale, riducendo l’effetto ghosting e le sfocature, grazie anche alla tecnologia 1ms MBR. Queste specifiche consentono di visualizzare i fotogrammi più velocemente, offrendo un vantaggio competitivo nei giochi, specialmente durante le azioni più dinamiche e veloci. Che si tratti di lavoro o di gioco, il monitor UltraGear assicura un’esperienza visiva ottimale, arricchendo il valore di questo kit esclusivo proposto da LG.

Vedi offerte su LG