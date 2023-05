Google ha recentemente introdotto una nuova funzione nella sua ricerca che consente agli utenti di ottenere risultati potenziati dall’AI generativa in stile ChatGPT. Questa funzione fa parte di un esperimento Search Labs che consente agli utenti di scegliere di provare nuove e innovative funzionalità di ricerca.

Ora, i primi utenti selezionati stanno cominciando a ricevere l’aggiornamento direttamente in Google Search.

L’intelligenza artificiale generativa è un tipo di intelligenza artificiale in grado di creare nuovi contenuti o dati da zero, come testo, immagini, audio o video. Google ha utilizzato l’intelligenza artificiale generativa per alcuni dei suoi prodotti, come Google Foto, Google Translate e YouTube. Ora Google sta portando l’IA generativa nella ricerca, per aiutare l’utente a esplorare gli argomenti in modo più approfondito, a ottenere un contesto e degli approfondimenti maggiori e a scoprire nuove prospettive.

La funzione di intelligenza artificiale generativa di Google si basa su un’architettura di rete neurale simile a quella di ChatGPT, ma addestrata su un ampio corpus di dati web raccolti da Google. La rete impara a generare testo pertinente e utile per diversi tipi di query di ricerca, come recensioni di prodotti, eventi, fatti, ecc. La rete impara anche a evitare di generare testo dannoso, controverso o impreciso.

Per utilizzare la funzione, gli utenti devono partecipare all’esperimento Search Labs nell’app Google Search e iscriversi alla lista d’attesa. Una volta selezionati come utenti in “early access” potranno vedere i risultati dell’intelligenza artificiale generativa su alcune delle loro ricerche. La funzione è attualmente disponibile solo sui dispositivi mobili.

Search può ora fornire un’istantanea di informazioni chiave da considerare quando si cerca qualcosa, come un prodotto, un luogo o una domanda. Ad esempio, se cercate “carta da parati peel and stick per la cucina“, SGE vi mostrerà i fattori importanti da considerare, come la facilità di rimozione, e un elenco di opzioni eleganti, compresi prezzo, valutazioni dei clienti e link per l’acquisto. È inoltre possibile porre domande di approfondimento in modalità conversazionale e SGE riporterà il contesto delle interrogazioni precedenti.

“A volte si ha in mente una domanda molto specifica, per la quale si può beneficiare di una varietà di contenuti provenienti da tutto il web. Se trovate il vostro vecchio maglione preferito in fondo all’armadio ma vi rendete subito conto che ha bisogno di una rinfrescata, cercate ‘Come togliere una vecchia macchia di caffè da un maglione di lana?’. O se vi state preparando per un viaggio internazionale, ma dovete assicurarvi che i vostri documenti siano aggiornati, cercate ‘Come posso rinnovare il mio passaporto velocemente?’. Ora è possibile trovare facilmente indicazioni per le informazioni chiave da sapere, o vedere una gamma di opzioni disponibili e fare il passo successivo con l’aiuto del web” scrive l’azienda sul suo blog.

Se volete provare queste e altre funzioni, potete iscrivervi a Search Labs, un nuovo modo per accedere agli esperimenti di Search. Potrete condividere il vostro feedback direttamente con i team che ci stanno lavorando e contribuire a plasmare il futuro di Search.