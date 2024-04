SONDAGGIO - Quanta RAM hai nel PC?

La RAM, Random Access Memory, è uno degli elementi fondamentali che determinano le prestazioni di un computer moderno. Più RAM si ha a disposizione, maggiore sarà la capacità del sistema di gestire un numero elevato di operazioni contemporaneamente e di mantenere attive applicazioni e processi senza rallentamenti.

La RAM non è mai troppa in teoria, ma più ce n’è e più sale il prezzo del computer, quindi la maggior parte di noi ha tanta RAM “quanta ne serve”, o al limite un pochino in eccesso, senza strafare. Le opzioni più comuni per la RAM nei PC attuali includono 8GB, 16GB e 32GB.

Quanta RAM c'è nel tuo PC? (Desktop o laptop) 4GB (2%) 8GB (9%) 16GB (39%) 32GB o più (50%) Vota Scade fra tra 6 giorni Totale voti: 221 Vuoi cambiare la tua risposta?

8GB possono essere sufficienti per un uso quotidiano e multitasking moderato, per attività più intensive come il gaming, la grafica avanzata o la modellazione 3D, si consiglia di optare per almeno 16GB di RAM.

16GB di RAM oggi come oggi sono probabilmente il minimo indispensabile in un computer nuovo: da una parte perché le applicazioni quotidiane spesso richiedono moltissima RAM, ma dall’altra perché si stanno diffondendo i PC AI, cioè con intelligenza artificiale integrata e locale. Una categoria di PC per cui 16GB è il requisito minimo.

Per utenti professionisti o per chi lavora con video ad alta risoluzione e grandi dataset, una configurazione di 32GB o più può fare la differenza nelle prestazioni complessive del sistema. Pochi hanno 64GB o più i RAM, invece, e in genere si tratta di professionisti che usano applicazioni dove la quantità di RAM può fare la differenza, come per esempio la modellazione 3D o il montaggio video professionale.

Cos'è una NPU?

Una NPU, o unità di elaborazione neurale, è un componente dei moderni processori (non c’è in quelli di vecchia generazione) progettato per accelerare operazioni specifiche legate all'intelligenza artificiale, come il riconoscimento di immagini o la traduzione automatica.

In questo senso, la NPU si affianca alla CPU (Central Processing Unit) e alla GPU (Graphic Processing Unit, non presente in tutti i chip) andando a comporre un processore più complesso rispetto al passato.

Grazie alle NPU, le operazioni IA possono essere eseguite in modo efficiente e veloce, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive dei dispositivi e consentendo nuove applicazioni nel campo dell'intelligenza artificiale, dall'assistenza vocale alla visione artificiale.