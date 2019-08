Lian Li presenta TU150Flex, un case portatile che può ospitare schede video triple slot

LIan Li ha annunciato TU150Flex, un nuovo case portatile con design innovativo e scocca in alluminio in grado di ospitare schede grafiche con triplo slot

Lian Li ha annunciato TU150 FlexATX, un nuovo case portatile in formato MiniITX/MiniDTX dotato di spazio extra per ospitare schede grafiche a triplo slot.

Il TU150 FlexATX è costruito con una scocca in alluminio disponibile in due colori, nero anodizzato e grigio anodizzato, e presenta un design caratterizzato da una maniglia per il trasporto con meccanismo a scomparsa posta sul coperchio superiore.

Il lato sinistro presenta un pannello in vetro temperato oscurato da 3 mm che permette di esaltare la qualità dei componenti interni e rendere visibili i led RGB, garantendovi inoltre un accesso facilitato con un sistema di chiusure a sgancio rapido.

I cavi sono nascosti da un pannello laterale in alluminio dotato di una griglia forata per la ventilazione; la posizione strategica del pannello è studiata in modo da agevolare il passaggio d’aria per il raffreddamento dell’alimentatore posizionato sul lato destro del TU150.

Un ulteriore spazio per riporre i cavi può essere trovato nella zona circostante il meccanismo della maniglia a scomparsa tra la parte superiore del telaio interno e il coperchio in alluminio.

Nella parte anteriore del pannello superiore sono presenti una porta USB 3 di seconda generazione e due USB 3 di prima generazione situate tra il pulsante di accensione/ripristino e gli ingressi di cuffie e microfono.

Il pannello posteriore presenta un jack di alimentazione collegato a una prolunga che finisce nella parte anteriore del case predisposta per ospitare un alimentatore SFX sul gradino interno del carrello della scheda madre.

Da questa angolazione sono inoltre visibili il coperchio scorrevole per il foro di accesso per la staffa di supporto della scheda madre e una ventola anteriore montata tra il telaio interno in acciaio e il guscio esterno in alluminio.

Dimensioni (W) 203mm x (H) 312mm x (D) 375mm Colore Nero, argento Materiale Alluminio esterno da 1,5 mm (superiore/frontale/pannello laterale destro) / 1 mm interno SPCC/ vetro temperato 3 mm pannello laterale sinistro Peso 3,6 chilogrammi Slot di espansione 3 Alloggiamenti 2 x SSD 2,5″ o 1 x SSD 2,5″ + 1 x HDD 3,5″ Porte I/O 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type C, porte audio (sul pannello frontale) Tipo motherboard Mini-ITX / Mini-DTX Radiatore 1 x 120 mm (posteriore) Lunghezza GPU 320 mm Altezza dissipatore CPU 165 mm Ventola di sistema 1 x 120 mm (frontale) + 1 x 120 mm (posteriore) + 2 x 120 mm (base) PSU SFX o SFX-L

Il TU150 FlexAT è disponibile da oggi in preordine negli USA, con spedizioni previste entro un mese.