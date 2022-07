Sembra che non debba esserci pace per quanto riguarda i prezzi dei componenti per PC. Se qualche settimana fa i report dicevano che Intel avrebbe fatto scendere i prezzi delle sue CPU per i partner OEM, una nuova voce proveniente da Nikkei Asia fa ora sapere che l’azienda sta valutando l’azione opposta, informando i clienti di possibili aumenti di prezzo sui componenti, che avverranno questo autunno. La principale causa è ovviamente l’inflazione, nonché l’aumento dei costi di produzione che includono quelli dell’elettricità, delle materie prime, del trasporto e della manodopera.

Stando al report emesso, Intel prevede aumenti su tutti i suoi prodotti: dalle CPU per PC consumer e server, alle schede Wi-Fi e ai controller. Gli aumenti potrebbero andare da un minimo del 10% sul prezzo finale, fino a toccare il 20% su alcuni prodotti. I primi ad essere colpiti dagli aumenti in autunno sarebbero i processori top di gamma per computer desktop, notebook e server, che impatterebbero in maniera importante tutti i relativi partner dell’azienda, tra cui proprio i produttori OEM.

Intel Raptor Lake-P

Sempre secondo Nikkei Asia, Intel avrebbe già confermato di aver informato i propri clienti sui prossimi aumenti di prezzo, non commentando tuttavia in che modo intenda farlo. In una dichiarazione di Intel pubblicata da Nikkei si legge:

“Ad una riunione sui guadagni relativi al primo trimestre dell’anno, Intel ha indicato che avrebbe aumentato i prezzi in alcuni segmenti della sua attività per via delle pressioni inflazionistiche, l’azienda ha iniziato a informare i clienti di questi cambiamenti.”

Come tutti sanno, Intel è uno dei maggiori produttori di CPU per molte tipologie di sistemi, tra cui anche sistemi embedded e server, oltre che i classici desktop. L’azienda di Santa Clara è inoltre fra i principali fornitori per quanto riguarda la componentistica Wi-Fi, Ethernet, FPGA in molti ambiti. Non c’è dubbio che questi aumenti impatteranno tutti su larga scala al livello mondiale. Sarà curioso vedere se anche la concorrenza seguirà la stessa strada, o approfitterà dell’aumento dei prezzi di Intel per mantenere bassi i propri, cercando di aumentare le vendite e accaparrarsi più quote di mercato.