L'insaziabile sete di energia dell'IA sarà presto un problema

In una recente intervista, l'amministratore delegato di Arm, Rene Has, ha lanciato l'allarme sul vorace appetito energetico dell'intelligenza artificiale (AI). Has ha preannunciato un potenziale aumento del consumo di elettricità, suggerendo che i data center dell'intelligenza artificiale potrebbero divorare fino a un quarto della rete elettrica statunitense. Questa rivelazione è un campanello d'allarme per l'industria tecnologica e per i politici.

Il rapporto di gennaio dell'Agenzia Internazionale dell'Energia fa eco alle preoccupazioni di Has, facendo luce sulla natura ad alta intensità energetica dei processi di IA. Ad esempio, rivela che una singola richiesta elaborata da ChatGPT consuma circa 2,9 wattora di energia elettrica, un aumento impressionante di dieci volte rispetto a una ricerca standard su Google. Estrapolando questo dato alle attività di Google, una transizione completa del suo motore di ricerca all'intelligenza artificiale farebbe lievitare il suo consumo annuale di elettricità da 1 a 11 terawattora.

Per mettere questo dato in prospettiva, il funzionamento di una lampadina da 60 wattora per meno di tre minuti equivale al dispendio energetico di una tipica query di IA. Queste rivelazioni sottolineano l'urgente necessità di migliorare l'efficienza e di adottare misure normative rigorose per frenare il crescente consumo di energia delle tecnologie AI.

L'incombente crisi energetica è ulteriormente aggravata dai recenti progressi dell'IA. Factorial Funds stima che l'attuale iterazione di Sora impieghi una GPU Nvidia H100 per un'ora per generare appena cinque minuti di contenuto video. Nel frattempo, il regime di addestramento di Grok 3 richiede ben 100.000 Nvidia H100, ognuna delle quali consuma circa 3740 kilowattora all'anno.

Le preoccupazioni di Has sulla sostenibilità delle tendenze attuali non sono infondate. La U.S. Energy Information Administration (EIA) riporta che nel 2022 gli Stati Uniti hanno generato 4,24 trilioni di chilowattora di elettricità, di cui solo il 22% proveniente da fonti rinnovabili. Ciò lascia uno scarso quantitativo di 340 terawattora di energia disponibile, una cifra che non è in grado di soddisfare le crescenti richieste dell'industria dell'intelligenza artificiale.

Con l'aumentare delle preoccupazioni per l'impatto ambientale e la sostenibilità delle tecnologie guidate dall'IA, le richieste di una regolamentazione più severa acquistano sempre più slancio. Senza un impegno concertato per migliorare l'efficienza e la transizione verso le fonti di energia rinnovabili, la traiettoria del consumo energetico dell'IA preannuncia un futuro insostenibile.