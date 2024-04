Epic Games regala Ghostrunner, ecco il link per il download

Ghostrunner, è disponibile gratuitamente sull'Epic Games Store! Se non avete ancora avuto l'opportunità di immergervi in questo titolo cyberpunk di One More Level, preparatevi a vivere un'esperienza che vi lascerà senza fiato (e anche farvi imbestialire per via della sua difficoltà).

Per scaricarlo, come sempre, basta visitare la pagina di Ghostrunner sull'Epic Games Store, fare clic sul pulsante "Ottieni", effettuare l'accesso con le vostre credenziali e seguire le istruzioni a schermo. In pochi istanti, il gioco sarà vostro, pronto per essere aggiunto alla vostra libreria e giocato ogni volta che desiderate. Ricordatevi che questa è un'offerta imperdibile: una volta aggiunto alla vostra collezione, Ghostrunner sarà vostro per sempre!

Ma cosa rende Ghostrunner così straordinario? Iniziamo dall'ambientazione mozzafiato: la Dharma Tower. Questa maestosa struttura verticale è l'ultimo rifugio dell'umanità in una metropoli futuristica e decadente. Qui, nella pelle di un abile cyberninja, sarete incaricati di scalare la torre e sconfiggere il governatore. Ma attenzione: niente è come sembra in questa città labirintica, e nel corso della vostra avventura scoprirete segreti oscuri e misteri intricati che vi terranno incollati allo schermo.

Ghostrunner non è solo un action in prima persona, è un'esperienza di gioco unica nel suo genere. Grazie alla sua azione veloce e senza sosta, sarete costantemente spinti al limite delle vostre capacità, mentre affrontate nemici sempre più pericolosi e intricati. Ogni scontro è un balletto mortale di precisione e agilità, dove un solo errore potrebbe essere fatale. Ma non temete: con un po' di pratica e una buona dose di determinazione, diventerete dei veri maestri nell'arte del combattimento cyberninja.