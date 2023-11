L'Intel Core i7-14700HX per portatili è veloce quasi quanto la versione desktop

La scorsa settimana vi abbiamo riportato le prime informazioni sul Core i7-14700HX, processore della famiglia Raptor Lake Refresh destinato ai computer portatili che, molto probabilmente, affiancherà la famiglia Meteor Lake e sarà equipaggiato dai migliori notebook gaming di prossima generazione. Nuove indiscrezioni ora ci danno i primi dettagli sulle prestazioni, che sembrano molto promettenti.

Il dato è relativo a Geekbench 6, benchmark che, come spesso capita, permette di scoprire alcune specifiche tecniche oltre che le prestazioni del chip. Il Core i7-14700HX raggiunge 19.633 punti in multi-core e 2986 punti in single core e offre lo stesso numero di core del Core i7-14700K desktop, essendo equipaggiato con 8 P-Core e 12 E-Core. La frequenza massima registrata è di 5,3GHz.

Ciò che sorprende è proprio il fatto che il processore ottiene un punteggio vicino a quello della controparte desktop, che in media raggiunge i 20.000 punti circa in multi-core e i 3.000 punti in single core; davvero un risultato notevole, se si pensa anche alla differenza di TDP tra i due processori, decisamente più basso sul Core i7-14700HX dato che deve operare con sistemi di raffreddamento decisamente più compatti di quelli che si trovano in un sistema desktop.

Trattandosi di un solo test è presto per trarre conclusioni, ma se il Core i7-14700HX dovesse essere davvero così performante anche in scenari reali, i fan dei portatili gaming ne sarebbero di certo felici. Si potrebbe parlare davvero di “desktop replacement”, viste le prestazioni.