Raptor Lake Refresh anche per i laptop, spunta un Intel Core i7-14700HX

Intel ha da poco lanciato la linea Raptor Lake Refresh su desktop, con i nuovi Intel Core i9-14900K, Intel Core i7-14700K e Intel Core i5-14600K. Per il laptop la quattordicesima generazione sarà Meteor Lake, ma secondo le ultime indiscrezioni, sembra che ci sarà spazio per Raptor Lake Refresh anche nel segmento dei computer portatili.

I modelli Raptor Lake di tredicesima generazione sono stati annunciati lo scorso gennaio e un refresh dopo meno di un anno è strano; tuttavia, sono emersi alcuni benchmark del Core i7-14700HX, che non appartiene alla famiglia Meteor Lake. Si tratta di un chip ad alte prestazioni che, come tutti gli altri modelli HX, è progettato per i migliori notebook gaming e per le workstation portatili.

Momomo_us ha scoperto il processore nel database di PugetBench, ma non sono presenti le specifiche tecniche e non si può nemmeno fare un confronto con il precedente Core i7-13700HX, dato che il punteggio trapelato è decisamente basso. Probabilmente perché il chip testato è un early sample che non opera a quelle che saranno le frequenze finali.

Non avendo dettagli sulle specifiche possiamo fare solo delle speculazioni, ma considerando che la versione desktop del Core i7 ha visto un aumento degli E-Core, è possibile che anche la controparte mobile passi a una configurazione 8P+12E, con 4 E-Core in più rispetto al Core i7-13700HX.

Un altro dettaglio interessante che emerge dal benchmark è la presenta di una scheda video Intel Arc A570M. Non sappiamo nulla nemmeno di questa GPU, ma non è da escludere che nel corso delle prossime settimane emergano ulteriori dettagli in merito.

È possibile che vedremo i Raptor Lake Refresh per il mercato mobile al CES di Las Vegas, che si terrà all’inizio del 2024 e dove Intel mostrerà i laptop equipaggiati con CPU Meteor Lake. Non ci resta che attendere poche settimane per scoprire tutte le novità.