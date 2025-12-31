Il kernel Linux 6.19 si arricchisce di un nuovo pacchetto di patch dedicate al supporto hardware per laptop di fascia gaming e professionale. Un pull request inviato a Linus Torvalds nella giornata di Capodanno introduce miglioramenti significativi ai driver della piattaforma x86, ampliando la compatibilità con numerosi modelli di portatili Intel e AMD di Dell, ASUS e Tuxedo Computers. Si tratta di un aggiornamento che testimonia la continua evoluzione dell'ecosistema Linux nel segmento mobile, dove il supporto nativo delle funzionalità avanzate dei laptop rimane una priorità per la comunità degli sviluppatori.

Sul fronte Dell-Alienware, il driver WMI WMAX estende ora la compatibilità ai modelli Area-51, x16 e 16X Aurora, laptop gaming di fascia alta della serie Aurora. Questo driver è fondamentale per l'integrazione dei profili di piattaforma in ambiente Linux, consentendo la gestione dei controlli termici e di altre funzionalità proprietarie che tradizionalmente risultavano accessibili solo su Windows. L'aggiunta dei nuovi device ID permette agli utenti di questi modelli di sfruttare appieno le capacità di configurazione hardware del sistema operativo open-source.

Parallelamente, il driver dell-lis3lv02d aggiunge il supporto per il Latitude 5400, un ultrabook business orientato alla produttività professionale. Questo aggiornamento riguarda specificamente l'accelerometro integrato, componente utilizzato per la protezione del disco rigido e per funzioni di orientamento dello schermo.

Il driver ASUS Armoury include ora i dati TDP per i modelli G615LR, G835LW, GA403WR e GU605CR, migliorando il controllo energetico sui laptop gaming ROG

Per quanto concerne ASUS, le novità si concentrano su due driver distinti. Il driver ASUS Armoury integra ora i dati relativi al TDP (Thermal Design Power) per quattro nuovi modelli della serie ROG: G615LR, G835LW, GA403WR e GU605CR. La disponibilità di informazioni accurate sul TDP è cruciale per gli utenti che desiderano ottimizzare le prestazioni o la durata della batteria attraverso strumenti di controllo energetico nativi di Linux, particolarmente rilevante per laptop gaming dotati di CPU e GPU ad alte prestazioni.

Il driver ASUS-NB-WMI introduce invece il supporto per il tasto di commutazione display sullo Zenbook 14, permettendo la gestione nativa della funzione che consente di disabilitare rapidamente lo schermo del laptop. Si tratta di un'aggiunta apparentemente minore ma significativa per l'esperienza utente quotidiana, evitando la necessità di workaround software o script personalizzati.

Degna di nota è anche l'integrazione nel driver Uniwill del supporto per il Tuxedo Book BA15 Gen10, un laptop storicamente importante per Tuxedo Computers. Questo modello rappresentò il primo portatile completamente orientato ad AMD del produttore tedesco, basato sul processore Ryzen 5 3500U, SoC mobile della serie Picasso a 12nm con architettura Zen+ lanciato nel 2019. L'inclusione di questo supporto nel mainline kernel evidenzia l'impegno nel mantenere la compatibilità anche con hardware di generazioni precedenti.

Il pull request comprende inoltre una serie di correzioni di bug e ottimizzazioni minori per i driver esistenti. Le modifiche dovrebbero essere integrate nel repository Git di Linux 6.19 nei prossimi giorni e saranno disponibili pubblicamente con il rilascio della release candidate 6.19-rc4 prevista per domenica prossima. Per gli utenti di questi specifici modelli di laptop, l'aggiornamento al kernel 6.19 rappresenterà un miglioramento tangibile nell'esperienza Linux, riducendo la dipendenza da driver proprietari o patch out-of-tree.