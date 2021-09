Lisa Su è diventata uno dei consiglieri tech del Presidente Biden

Il presidente Biden ha nominato il CEO di AMD, la dott.ssa Lisa Su, nel Council of Advisors on Science & Technology. Come riferisce WCCFTech, si unisce al Chief Scientist di NVIDIA, il dott. William Dally, al direttore scientifico di Microsoft, il dott. Eric Horvitz, e al responsabile della sicurezza delle informazioni di Google Cloud, Phil Venables, al President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) per aiutare a consigliare il presidente “su questioni politiche in cui la comprensione della scienza, della tecnologia e dell’innovazione è fondamentale”.

“Attingendo dagli individui più talentuosi e realizzati della nazione, il PCAST ​​del presidente Biden comprende 20 membri eletti delle National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, cinque MacArthur “Genius” Fellow, due ex segretari di gabinetto e due premi Nobel. I suoi membri includono esperti in astrofisica e agricoltura, biochimica e ingegneria informatica, ecologia e imprenditorialità, immunologia e nanotecnologia, neuroscienze e sicurezza nazionale, scienze sociali, sicurezza informatica e altro ancora.” si legge nel sito della Casa Bianca.

Honored to be named to the U.S. President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) to work with an amazing group of people on important issues impacting our nation. https://t.co/6qZEIRcVuB — Lisa Su (@LisaSu) September 22, 2021

I membri rappresentano il PCAST ​​più diversificato nella storia degli Stati Uniti. PCAST ​​è tradizionalmente co-presieduto dal consigliere scientifico del presidente e 1-2 co-presidenti esterni. Sin dalla sua istituzione nel 1957, nessuna donna ha mai ricoperto il ruolo di co-presidente. Il PCAST ​​del presidente Biden ha due co-presidenti donne, come riferisce la Casa Bianca.

E questo PCAST ​​riflette l’impegno del Presidente a costruire un’amministrazione che assomigli davvero all’America: per la prima volta in assoluto, le donne costituiscono la metà del PCAST ​​e le persone di colore e gli immigrati più di un terzo. “La sua diversità aiuterà il consiglio a far valere una vasta gamma di prospettive per affrontare le opportunità e le sfide più urgenti della nazione, in modo che la scienza, la tecnologia e l’ingegneria vadano a vantaggio di tutti gli americani.”

Il President’s Council of Advisors on Science and Technology è guidato dalla dott.ssa Frances Arnold del California Institute of Technology, dalla dott.ssa Maria Zuber del MIT e dal direttore della politica scientifica e tecnologica della Casa Bianca, il dott. Eric Lander. La Dott.ssa Lisa Su, insieme ad altri 30 membri di varie organizzazioni, aziende e università leader in relazione ai campi della scienza e della tecnologia, aiuterà a consigliare il Presidente degli Stati Uniti su alcune discussioni scientifiche chiave.