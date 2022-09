Logitech ha appena presentato, attraverso il proprio Logi PLAY 2022 (il primo della storia dell’azienda) diversi nuovi prodotti della linea pensata per i videogiocatori e streamer, Logitech G. L’azienda sta notevolmente crescendo, investendo anche su esperimenti che potrebbero davvero dare un’impronta nuova all’industria dei videogiochi.

Senza indugiare ulteriormente, vi raccontiamo brevemente tutti i prodotti presentati dall’azienda svizzera, invitandovi a dare un’occhiata anche al nostro provato di Logitech G Cloud, la console cloud gaming di Logitech.

Logitech for Creators

Litra Beam

Litra Beam è la nuova luce LED di Logitech perfetta per gli streamer o per chi produce video. La sua particolarità risiede principalmente nella possibilità di modificarne l’inclinazione e l’altezza, potendo creare diverse posizionamenti di luce a nostro piacimento, potendole sfruttare, eventualmente, anche con il G HUB.

Può essere utilizzata sia con un normale cavo type-c collegato al PC sia via Bluetooth. Sfrutta una tecnologia in grado di non far stancare gli occhi, anche dopo diverse ore di utilizzo.

Il prezzo di vendita è di 119,99 euro e disponibile già a partire da oggi.

Blue Sona

Blue Sona è il nuovo microfono XLR di Logitech, pensato principalmente per gli streaming e i podcast e per chi cerca una qualità audio di alto livello.

Blue Sona dispone di una capsula dinamica a doppio diaframma pensata e costruita per garantire massime prestazioni, insieme a uno schema di ripresa supercardioide, che permette di concentrarsi sulla voce, mitigando i suoni dell’ambiente circostante (click di tastiera, voci e quant’altro).

Blue Sona è dotato anche di tecnologia ClearAmp, un’innovazione fondamentale che

fornisce +25 dB, il tutto senza bisogno di un amplificatore microfonico esterno.

Blue Sona è disponibile da oggi a un prezzo di 349,99 euro.

Le novità Streamlabs

La novità principale risiede nell’introduzione di Collab Cab, una funziona che permette di invitare (attraverso un link) un proprio amico o un altro streamer nella nostra grafica Streamlabs, in modo molto simile a quanto avviene su programmi concorrenti quali Streamyard.

Basta condividere un link e far accedere la persona anche senza necessariamente installare l’applicazione, ciò consente di velocizzare gli inserimenti e i posizionamenti delle webcam amiche (senza utilizzare programmi esterni quali Discord).

Un’altra novità è la possibilità di creare delle emotes personalizzate da poter sfruttare nelle nostre live streaming.

Logitech G FITS e Astro A30

Logitech G FITS

Logitech G FITS sono delle cuffie True Wireless con una tecnologia innovativa chiamata LIGHTFORM che dovrebbe permettere alle stesse di cuffie di adattarsi a qualsiasi tipo di orecchio, grazie a una membrana che si restringe e si allarga a seconda delle proprie necessità.

Oltre a questo sfruttano la tecnologie LIGHTSPEED e Bluetooth Wireless, perfette per videogiocare su PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e dispositivi mobile., sfruttando anche la cancellazione attiva del rumore.

Tra le tante cose Logitech promette un’autonomia in modalità Bluetooth di 10 ore con ulteriore 12 ore grazie al charging case.

Le cuffie saranno disponibile durante il mese di ottobre a un prezzo di 229,99 dollari. Nel nostro paese arriveranno solo agli inizi dell’anno prossimo.

Logitech Astro A30

Le Astro A30 sono le nuove cuffie wireless gaming top di gamma di Astro. Pensate per essere altamente personalizzabili, sia dal punto di vista estetico che da quello delle funzionalità. Infatti è possibile decidere se rimuovere il microfono esterno e usare sollo quello integrato e cambiare anche le placche estetiche delle cuffie stesse.

Le cuffie sono compatibili con tutte le console di nuova generazione (PS5, Xbox Series X|S, Switch), mobile, Mac e PC, vendute a settembre (anche nel nostro paese) a un prezzo di 249,99 euro.

L’autonomia si dovrebbe aggirare intorno alle 43 ore, con la possibilità comunque di collegarle via jack da 3,5 per sfruttarle anche senza carica.

Nel corso delle prossime settimane ve le racconteremo in maniera maggiormente accurata con la nostra recensione.

Logitech G Pro Racing Wheel

Logitech G Pro è il primo volante professionale di Logitech, non per altro il prezzo lo conferma (1099 euro per il solo volante). Disponibile in due versioni, una pensata per PS4, PS5 e PC e un’altra per Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Il Logitech G Pro Racing Wheel prende tutto ciò che di buono ha portato l’innovazione nei volanti Logitech negli anni precedenti: tecnologia force feedback TRUEFORCE il design e il comfort.

Oltra a questo dispone di un motore chiamato Direct Drive che è in grado di produrre una forza di 11 newtonmetri, mantenendo una risposta a latenza bassa. In breve è ora possibile avvertire le vibrazioni del motore in maniera estremamente realistica.

Oltre a questo, il Logitech G Pro presenta:

Design intuitivo del volante – I pulsanti e le manopole sono posizionati in modo da poter essere facilmente raggiungibili con i pollici, così da non dover

mai staccare le mani dal volante.

mai staccare le mani dal volante. Paddle magnetici del cambio – Progettati con un sistema magnetico che utilizza sensori contactless effetto hall, e magneti tattili aggiuntivi, per ottenere

una sensazione meccanica realistica che simula accuratamente qualsiasi tipo di auto.

una sensazione meccanica realistica che simula accuratamente qualsiasi tipo di auto. Paddle a doppia frizione dove i paddle analogici offrono una risposta tattile perfetta per diverse funzioni in gara. Le configurazioni alternative includono un freno a mano e due assi aggiuntivi, in modo che i piloti possano programmare i paddle come gas e freno, offrendo una maggiore

libertà di controllo.

libertà di controllo. Display delle impostazioni personalizzabili – Se i piloti hanno bisogno di impostazioni diverse per diversi titoli o per diverse auto all’interno dello stesso titolo, possono facilmente configurare al volo le impostazioni importanti del volante salvandole in uno dei cinque diversi profili disponibili.

Montaggio a sgancio rapido – Il sistema di fissaggio ridisegnato consente ai piloti di montare e smontare facilmente il volante dalla scrivania, mantenendo i fori per i bulloni standard per il montaggio su una sedia racing.

Acquistabile separatamente abbiamo la pedaliera, venduta a un prezzo di 389 euro. Questa periferica offre diverse caratteristiche, come un freno a cella di carico molto realistico e pedali completamente personalizzabili per adattarsi a qualsiasi tipo di configurazione o stili di guida.

Andiamo a vedere alcune particolarità:

I pedali registrano la forza esercitata dai piloti, consentendo di rivelare la pressione e migliorare la memoria muscolare per le gare successive.

Un design modulare che permette ai pedali di essere spostati orizzontalmente per creare spaziature diverse e stili personalizzati.

Pedali di frizione e gas possono essere modificati per divenire maggiormente rigidi o morbidi a seconda di come li preferiamo, mentre il freno, attraverso degli elastomeri, può essere ulteriormente regolato a nostro piacimento.

Logitech G Cloud

Logitech G Cloud è la vociferata e confermata console cloud gaming di Logitech. Co-sviluppata insieme a Tencent, questa piattaforma promette di farci giocare in mobilità a svariati giochi in streaming.

Logitech ha infatti stretto accordi con Nvidia e Xbox per portare GeForce Now e Xbox Game Pass su questa particolare piattaforma, che dalla sua offre uno schermo da 7” pollici in risoluzione Full HD e refresh rate da 60 Hz.

L’autonomia dovrebbe aggirarsi intorno alle 12 ore con una ricarica che dallo 0% al 100% dovrebbe richiedere circa 2 ore e mezza (dato chiaramente da confermare). I prezzi in Italia non sono stati confermati e in ogni caso questa macchina non uscirà da noi fino all’anno prossimo.

Per l’estero sarà disponibile a partire dal 17 ottobre a un prezzo di 349 dollari.