Questo mouse TOP di gamma Logitech è in SUPER offerta (-39%)

Il mouse gaming Logitech G G502 X Plus è un modello di fascia alta dedicato ai player competitivi, dotato di tecnologia LIGHTSPEED per una connettività di livello professionale e caratterizzato dalla presenza del sensore per gaming HERO 25K, che garantisce una precisione estrema. Inoltre, vanta gli switch ibridi LIGHTFORCE per una risposta immediata e una durabilità senza precedenti, così come l'illuminazione LIGHTSYNC RGB personalizzabile. È la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi. Questo modello che di listino veniva proposto a 179€ oggi si trova in sconto su Amazon a 109€ grazie a una riduzione di prezzo del 39% che vi permette di risparmiare 70€ sul prezzo originale.

Logitech G G502 X PLUS, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G G502 X PLUS è il compagno ideale per i gamer che cercano un'esperienza di gioco senza compromessi. Progettato sulla scia del celeberrimo design G502 di Logitech, questo mouse è stato completamente ripensato per incorporare le più recenti innovazioni nel campo del gaming. Grazie alla tecnologia LIGHTFORCE, offre switch ibridi ottico-meccanici che garantiscono velocità, affidabilità, e una risposta di azionamento precisa e nitida, rendendolo perfetto per chi richiede prestazioni eccezionali e una reattività ineguagliabile durante le sessioni di gioco.

Con la sua connettività LIGHTSPEED wireless, il Logitech G G502 X PLUS supera di gran lunga i suoi predecessori in termini di velocità e affidabilità, promettendo una risposta fino al 68% più veloce. L'illuminazione LIGHTSYNC RGB personalizzabile permette ai giocatori di immergersi completamente nella loro esperienza di gioco, con effetti luminosi che rispecchiano l'azione sullo schermo. Aggiungendo il sensore per gaming HERO 25K, che assicura una precisione estrema senza smoothing, filtraggio, o accelerazione, è chiaro che questo mouse è stato creato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti, che non si accontentano di meno della miglior precisione e personalizzazione disponibile sul mercato.

Il mouse gaming Logitech G G502 X PLUS è un'opzione eccellente per chi cerca un mouse da gaming wireless all'avanguardia, combinando precisione estrema, personalizzazione avanzata e design ergonomico. La sua compatibilità cross-platform e la ricarica wireless ne fanno un accessorio indispensabile per gli appassionati di gaming che non vogliono scendere a compromessi su prestazioni e stile. Oggi grazie a uno sconto del 39% potete acquistarlo per 109€ anziché 179€!

Vedi offerta su Amazon