Il Logitech G305 LIGHTSPEED è in offerta su Amazon a 39,99€ invece di 74,99€, con uno sconto del 47%. Questo mouse gaming wireless vi conquisterà con il sensore HERO da 12.000 DPI e la tecnologia LIGHTSPEED che garantisce zero lag grazie al tempo di risposta di 1 ms. Con un'autonomia straordinaria di 250 ore e solo 39,99€, pesa appena 99 grammi ed è perfetto sia per desktop che laptop. Sei pulsanti programmabili e memoria integrata completano un pacchetto eccezionale per il gaming wireless.

Logitech G305, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G305 LIGHTSPEED è il mouse ideale per i gamer che cercano prestazioni wireless di alto livello senza compromessi. Se siete stufi dei cavi che limitano i vostri movimenti durante le sessioni di gioco più intense, questo mouse fa per voi: la tecnologia LIGHTSPEED garantisce una latenza di appena 1 ms, paragonabile a quella dei mouse cablati professionali. Grazie al sensore HERO da 12.000 DPI e al peso contenuto di soli 99 grammi, vi offre la precisione necessaria per dominare in giochi competitivi come FPS e MOBA, dove ogni millisecondo conta.

Questo prodotto si rivela perfetto anche per chi cerca versatilità e autonomia eccezionale. Con un'autonomia di ben 250 ore con una singola batteria AA, non dovrete preoccuparvi di ricariche frequenti. Il design compatto e il ricevitore nano USB lo rendono ideale per i giocatori che si spostano frequentemente tra casa, università o ufficio: potrete portarlo ovunque senza ingombro. I 6 pulsanti programmabili e la memoria integrata vi permetteranno di salvare le vostre configurazioni preferite, rendendolo la scelta ottimale per chi desidera un mouse gaming wireless affidabile, performante e dal rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Il Logitech G305 LIGHTSPEED è un mouse gaming wireless che vi conquisterà per le sue prestazioni professionali. Dotato del sensore HERO da 12.000 DPI, garantisce precisione assoluta e un'efficienza energetica 10 volte superiore. La tecnologia LIGHTSPEED offre una connessione senza lag con tempo di risposta di 1 ms, mentre i 6 pulsanti programmabili vi permetteranno di personalizzare ogni comando.

