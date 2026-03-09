Su Amazon è disponibile una fantastica offerta sul Samsung QLED 4K Vision AI Smart TV 65'' Q8F, un televisore di ultima generazione dotato di Processore Q4 AI, tecnologia Quantum Dot, design Air Slim e funzionalità audio OTS Lite per un'esperienza immersiva completa. Lo trovate a soli 699€ invece di 754,19€, con uno sconto del 7%.

Samsung QLED 4K 65'', chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung QLED 4K Vision AI Smart TV 65'' è consigliato a chi desidera un'esperienza visiva di alto livello nel proprio salotto, senza compromessi su qualità dell'immagine e del suono. Grazie al processore Q4 AI e alla tecnologia Quantum Dot, questo televisore soddisfa le esigenze di chi ama guardare film e serie TV con colori realistici e dettagli nitidi in 4K. L'Air Slim Design lo rende ideale anche per chi tiene all'estetica degli ambienti domestici.

Gli appassionati di videogiochi troveranno nel Motion Xcelerator e nel Gaming Hub due alleati preziosi per sessioni di gioco fluide e coinvolgenti. Il sistema audio OTS Lite con suono surround 3D garantisce un'immersione totale, mentre Smart Hub e SmartThings soddisfano chi vuole gestire intrattenimento e dispositivi smart da un unico punto. A 699€, con uno sconto del 7% sul prezzo originale, rappresenta un acquisto conveniente per chi cerca qualità premium.

Il Samsung QLED 4K QE65Q8FAAUXZT è una Smart TV da 65 pollici dotata di Processore Q4 AI e tecnologia Quantum Dot per colori vividi e realistici. Il design Air Slim la rende elegante, mentre OTS Lite e Motion Xcelerator garantiscono audio immersivo e immagini fluide.

Vedi offerta su Amazon