G604 LIGHTSPEED, il nuovo mouse gaming wireless di Logitech

Logitech ha annunciato il nuovo mouse da gaming G604 LIGHTSPEED con sei tasti a portata del pollice e connettività wireless.

Logitech ha annunciato G604 LIGHTSPEED, un nuovo mouse gaming wireless. La casa svizzera promette un’eccellente esperienza di gioco e una grande versatilità nell’uso quotidiano, unite ad un’ottima durata della batteria.

“Se ti piacciono i giochi come Fortnite e WoW Classic, questo potrebbe essere il mouse che stai cercando”, ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming. “Il G604 LIGHTSPEED è stato progettato per avere sei pulsanti a pollice, in modo da poter giocare al meglio e volare attraverso azioni e attività in un batter d’occhio, dandoti il controllo completo”.

Il mouse G604 LIGHTSPEED si basa sulla tecnologia wireless LIGHTSPEED proprietaria di Logitech che promette di ridurre al minimo le latenze nonché il sensore HERO 16K (16.000 DPI), per un gameplay preciso in ogni situazione.

I giocatori possono passare dalla connessione LIGHTSPEED a quella Bluetooth con un pulsante e usare due PC diversi con un solo mouse. Secondo Logitech, questo mouse permette 240 ore di gioco in modalità wireless ad alte prestazioni quando si usa LIGHTSPEED e fino a 5,5 mesi d’uso con il Bluetooth; il tutto con una batteria AA. Il peso del mouse si aggira sui 135 grammi.

Il G604 LIGHTSPEED è personalizzabile e dispone in totale di 15 controlli programmabili e una rotellina a doppia modalità (scorrimento infinito e a step). Il G604 LIGHTSPEED può essere programmato usato il software G HUB di Logitech che consente ai giocatori di personalizzare rapidamente i comandi per ciascun pulsante.

Il nuovo mouse G604 LIGHTSPEED sarà disponibile in autunno a un prezzo consigliato di circa 100 euro. Potete già prenotarlo su Amazon.