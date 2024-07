Rivoluziona il tuo setup: Logitech G915 LIGHTSPEED TKL a soli 163€!

Vorreste fare un upgrade importante del vostro setup da gaming ma non avete un grosso budget a disposizione? Abbiamo la proposta giusta per voi e stiamo parlando della tastiera gaming wireless Logitech G915 LIGHTSPEED TKL disponibile a un prezzo speciale di 163,20€, ridotto dal prezzo originale di 198,00€. Questo rappresenta uno sconto del 18%. Questa tastiera vanta prestazioni di livello professionale grazie alla connettività wireless LIGHTSPEED, illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile e switch meccanici a profilo ribassato per prestazioni e velocità ottimali. Il suo design TKL compatto offre più spazio per l'utilizzo del mouse, mentre la sua struttura in lega di alluminio di alta qualità promette durata e resistenza. Un'offerta imperdibile per gli appassionati di gaming.

Logitech G915 LIGHTSPEED TKL: bella, performante e a un prezzo SHOCK

La tasteira Logitech G915 LIGHTSPEED TKL è la scelta ideale per i gamer alla ricerca di un'esperienza di gioco wireless di livello professionale, senza compromessi sulla prestazione o sull'estetica della propria postazione di gioco. Questa tastiera meccanica tenkeyless, con i suoi switch a profilo ribassato GL-Tactile, vi assicura una risposta tattile precisa e velocità eccezionale, soddisfacendo le esigenze di chi richiede prestazioni elevate anche per gaming estremamente competitivo. La mancanza del tastierino numerico inoltre vi da molto più spazio per l'utilizzo del mouse, ottimizzando così l'ergonomia del modello!

Arricchita dall'illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile attraverso oltre 16,8 milioni di colori, la tastiera Logitech G915 LIGHTSPEED TKL è pensata per coloro che non vogliono rinunciare a uno stile unico e a personalizzazioni estetiche di qualità del proprio setup PC. La sua struttura in lega di alluminio, inoltre, non solo la rende elegante, ma garantisce anche una durata e resistenza superiore. Non da meno, vi garantisce fino a 40 ore di uso con una singola ricarica: dunque è perfetta anche se siete soliti giocare molte ore di fila!

Ma dedichiamo qualche parola in più a un elemento fondamentale: gli switch meccanici a profilo ribassato, che sono disponibili in 3 varianti (GL Tactile, GL Linear, GL Clicky) e combinano la precisione e la velocità di uno switch meccanico tradizionale con altezza ridotta. Il design tenkeyless, oltre a risparmiare spazio sulla scrivania, facilita il trasporto grazie al vano integrato per riporre il ricevitore USB. Questa tastiera è costruita in lega di alluminio Al-Mg, offrendo un design sottile ed estremamente resistente.

Vi consigliamo l'acquisto per migliorare drasticamente la vostra esperienza di gioco a un nuovo livello. Specie ora, grazie al super sconto del 18% su Amazon, solo per pochissimo ancora!

Vedi offerta su Amazon