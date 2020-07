Logitech, MX Master 3 e MX Key arrivano anche su Mac

Logitech ha annunciato oggi la versione Mac dell’ottimo mouse MX Master 3, uno dei migliori per quanto riguarda l’ambito della produttività, che ora funziona con computer e tablet Apple. Ciò significa che il mouse può controllare e condividere file tra tre desktop Mac, laptop o iPad e lanciare profili creati appositamente per sfruttare pienamente i prodotti della mela morsicata.

Logitech MX Master 3 per Mac

Disponibile allo stesso prezzo della versione Windows, Logitech MX Master 3 per Mac ha una colorazione “grigio siderale” per imitare ed adattarsi alla tonalità dei dispositivi Apple, anche se il colore non combacia perfettamente. Si tratta di un mouse Bluetooth che garantisce un’elevata durata (può arrivare sino a settanta giorni con una singola carica) e, grazie al software gratuito Logitech Options, è possibile utilizzare dei profili preimpostati sui pulsanti programmabili con diverse funzioni utili per le applicazioni più popolari come Adobe Photoshop, Final Cut Pro e Google Chrome. La caratteristica che spicca di più di questo mouse è la rotella di scorrimento, denominata MagSpeed, che utilizza due elettromagneti per offrire diversi livelli di precisione.

Logitech MX Keys per Mac

Oltre al mouse, Logitech ha ben pensato di realizzare anche la tastiera MX Keys per Mac, che offre una connessione wireless stabile (sia tramite Bluetooth che wi-fi con il dongle in confezione) ed un layout adatto per l’impiego con i vari dispositivi Apple in commercio. La compagnia ha inoltre aggiunto i tasti di scelta rapida per attivare la modalità Stop, riavviare, spegnere o spegnere il display mentre il Mac è ancora attivo. La versione per Mac di questa tastiera, che deriva dalla MX Master Keys, include anche un cavo di ricarica da USB-C a USB-C, anziché quello da USB-C a USB-A fornito con l’edizione per Windows. Grazie ai suoi tasti a membrana a basso profilo e alla sua elevata qualità costruttiva, il dispositivo è adatto a tutti coloro che desiderano un’esperienza il più vicina a quella ottenibile con la Apple Magic Keyboard, ma con qualche opzione in più. La sua retroilluminazione impiega un sensore di prossimità, così da illuminarsi solo quando ci si trova davvero vicini alla tastiera, oltre ad un sensore di luminosità ambientale in grado di regolarne l’intensità automaticamente.

Grazie a questi due prodotti, gli utilizzatori di Mac avranno a disposizione due validi alleati per aumentare la propria produttività.