L'ultimo aggiornamento di Windows 11 è un disastro per AMD, NON aggiornate!

L’aggiornamento di Windows 11 KB5035853 rilasciato la scorsa settimana sembra creare parecchi problemi agli utenti AMD, tanto da consigliare di non installarlo finché questi problemi non saranno risolti. Secondo i vari report apparsi online, sembra che l’aggiornamento causi malfunzionamenti nei processori AMD con grafica integrata, affliggendo sia i laptop sia handheld come Rog Ally e Legion Go.

Dopo l'aggiornamento è quasi impossibile giocare su Rog Ally, Legion Go e altri handheld

Già poche ore dopo il rilascio dell’aggiornamento, gli utenti si sono riversati su Reddit per lamentarsi della situazione, segnalando gravi problemi prestazionali in giochi dove, prima dell’aggiornamento, tutto filava liscio come l’olio. Praticamente tutte le console handheld del mercato usano una APU AMD, di conseguenza è verosimile pensare che tutte siano affette da questi problemi.

Purtroppo, al momento né AMD né Microsoft hanno confermato il problema, che però sembra diffuso e reale. In alcuni casi sembra che la grafica integrata non riesca a spingersi oltre gli 800MHz, senza raggiungere mai le frequenze di boost previste dalle specifiche; è probabile che sia questo il motivo dietro agli importanti cali di prestazioni nei giochi, anche se non sembra essere chiaro il motivo per cui accade.

La buona notizia è che la community ha trovato un workaround che sembra funzionare: si tratta di riparare manualmente i driver AMD dopo aver installato l’aggiornamento di Windows. Qui sotto vi riportiamo i passaggi necessari:

Aprite le impostazioni di Windows

Aprite il menu “App”

Cercate AMD Software

Selezionate Ripara

Selezionate Reset

Riavviate il dispositivo

A quanto pare, l’ultimo aggiornamento di Windows 11 non crea problemi solamente agli utenti delle console handhled: secondo un report di Windows Latest, molti utenti PC lamentano schermate blu della morte ed errori di gestione della memoria. Questi problemi sembrano verificarsi principalmente su laptop Lenovo con processore AMD, ma non è chiaro se ci sia una correlazione tra i problemi e il produttore del notebook.

In ogni caso, vista la gran quantità di problematiche emerse, il consiglio è quello di non installare l’aggiornamento, specialmente se usate molto la grafica integrata. Per come stanno le cose, installare l’aggiornamento su un handheld come Rog Ally e Legion Go rischia di farlo diventare un soprammobile con cui è impossibile giocare, almeno fino al rilascio di una patch correttiva.