L'ultimo aggiornamento per gli Intel Meteor Lake offre un aumento delle prestazioni incredibile

Un recente articolo ha rivelato che un aggiornamento del BIOS per i processori Intel Meteor Lake ha portato a notevoli miglioramenti nelle prestazioni dei laptop che montano processori Core Ultra.

I primi acquirenti, difatti, hanno notato queste migliorie dopo l'aggiornamento, confermando il rilevante aumento delle prestazioni e dell'efficienza.

I primi test condotti da Golden Pig Upgrade, e UltrabookReview, su dei laptop con installati sopra i chip della serie Meteor Lake, evidenziarono un problema nella distribuzione di potenza della CPU, che restituiva un evidente calo nelle prestazioni durante i test.

Entrambi i revisori segnalarono, in maniera indipendentemente, questa problematica. Girbea di UltrabookReview mostrò come il consumo energetico della CPU non fosse sufficiente per massimizzare il potenziale di elaborazione. Golden Pig Upgrade, invece, concluse la sua analisi sostenendo la stessa cosa.

Le due analisi, però, non furono le uniche a sottolineare questo problema, motivo per il quale, dopo la pubblicazione delle prime recensioni, Intel ha rilasciato un aggiornamento del firmware agli OEM, che hanno fornito nuovi file BIOS ai recensori, i quali, dopo aver condotto dei nuovi test, hanno confermato che il nuovo BIOS ha risolto i problemi precedenti e migliorato sensibilmente i risultati dei benchmark.

Girbea ha testato il processore Core Ultra 155H con il BIOS aggiornato, ottenendo un aumento del 12,26% nei benchmark di Cinebench R23, raggiungendo 13873 punti. Inoltre, ha menzionato un problema con XeSS che, a detta di Intel, verrà risolto con i prossimi aggiornamenti.

Per completezza vi indichiamo che il laptop recensito da Girbea era un Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA, dotato di un processore Intel Evo Core Ultra 155H e Intel Arc iGPU, 32GB di memoria LPDDR5-7500 e un SSD PCIe 4.0 da 1TB, disponibile al prezzo di listino di 1,299.99$.