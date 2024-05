L'ultimo aggiornamento Windows manda in tilt le VPN, e per ora non ci sono soluzioni

Gli ultimi aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Microsoft ad aprile hanno messo in difficoltà molti utenti, a causa di alcuni problemi riscontrati con servizi VPN su sistemi operativi Windows. É stato infatti segnalato che questi aggiornamenti possono causare malfunzionamenti nelle connessioni VPN, ma a quanto pare il problema affligge solo alcuni utenti.

Il difetto interessa una vasta gamma di versioni, sia per i clienti che per i server, inclusi Windows 11 nelle versioni 23H2, 22H2, 21H2, Windows 10 nelle versioni 22H2, 21H2, nonché Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, e 2008. Al momento, non esiste una soluzione ufficiale da parte di Microsoft.

Microsoft suggerisce di utilizzare l'app Richiesta supporto, mentre per i dispositivi aziendali raccomanda il collegamento a Supporto per le aziende. Una soluzione temporanea proposta consiste nel tornare alla release precedente di Windows rimuovendo gli aggiornamenti recenti tramite le Impostazioni, però questa azione comporta la rinuncia alle correzioni di sicurezze introdotte con gli aggiornamenti di aprile.

In attesa di una correzione ufficiale da parte di Microsoft, gli utenti sono invitati a monitorare gli aggiornamenti e ad esplorare altre opzioni per garantire la sicurezza e la funzionalità del loro sistema operativo.