Nonostante i requisiti minimi non certo alla portata di qualsiasi PC in circolazione da più di 10 anni, Windows 11 sembra che voglia arrivare anche sui computer più vetusti. Infatti, diverse persone hanno segnalato di aver ricevuto richieste di aggiornamento anche su dispositivi datati. Ad esempio, un utente noto come motionbot ha dichiarato di aver ricevuto l’update anche sul suo computer scolastico, nonostante disponesse solo di 2 GB di RAM, una CPU da 1,12 GHz, DDR3 e “faticasse a malapena ad eseguire Windows 10“.

Ma come può un sistema operativo così avanzato essere offerto ai PC che non soddisfano i requisiti minimi? Il problema sembra essere dovuto a un bug, scoperto per la prima volta dall’utente Twitter @PhantomOfEarth. Secondo quanto riportato, i messaggi di aggiornamento appaiono sui PC che non soddisfano i requisiti minimi di Windows 11, ma tentando di procedere si riceve comunque un errore che indica che il computer non soddisfa i requisiti richiesti. Froggypwns, uno dei moderatori del subreddit di Windows 11, ha affermato: “anche se si tenta di effettuare l’aggiornamento, si riceve comunque un messaggio di errore che indica che il PC non soddisfa i requisiti“.

Photo Credit: PhantomOfEarth/Twitter

Tuttavia, questo problema sembra essere involontario, piuttosto che un tentativo di Microsoft di installare Windows 11 sui sistemi più vecchi. I colleghi di Windows Central hanno contattato Microsoft per un commento, ma, nel momento in cui stiamo scrivendo, non hanno ancora ricevuto una risposta ufficiale in merito.

Microsoft continua a lavorare incessantemente per migliorare nel corso del tempo l’ultima versione del suo sistema operativo. Come vi abbiamo riferito qualche giorno fa, l’azienda sarebbe prossima a integrare una nuova funzione che renderà molto più facile la chiusura delle applicazioni problematiche. Per maggiori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.