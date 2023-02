Windows 11 si appresta a fornire una nuova funzione che renderà molto più facile la chiusura delle applicazioni problematiche. Finalmente, non sarà più necessario aprire il Gestore Attività per cercare il processo corrispondente e chiuderlo, risparmiando tempo prezioso.

In effetti, questo fastidioso problema ha rappresentato a lungo una delle principali frustrazioni per gli utenti Windows. Quando un software smette di funzionare, si è costretti ad aprire il Gestore Attività e cercare il processo corrispondente per chiuderla. Ma con la nuova funzionalità nascosta di Windows 11, tutto questo potrebbe diventare un ricordo del passato.

La funzione è ancora in fase di test e non è stata ancora confermata per la versione finale di Windows 11, ma sarebbe sorprendente se Microsoft non la includesse Per testare la funzionalità, l’esperto @PhantomOfEarth ha utilizzato ViVeTool, un’utility di configurazione di Windows utile per scovare le nuove funzionalità. Al momento l’opzione non funziona ancora, ma non deve sorprendere, visto che è ancora nascosta.

You will soon be able to quickly end an entire task/process by right clicking it on the taskbar and choosing a new 'End task' option, Task Manager style. New in build 25300 and hidden. vivetool /enable /id:42592269 pic.twitter.com/mdw9XLeQln — PhantomOcean3 (@PhantomOfEarth) February 15, 2023

In attesa di ulteriori sviluppi, non ci resta che sperare che questa funzionalità venga presto abilitata e che possiamo utilizzarla nella prossima build di anteprima di Windows 11. Se tutto andrà come previsto, chiudere le app sarà un gioco da ragazzi: basterà cliccare con il tasto destro del mouse sul problema nella barra delle applicazioni e selezionare “Termina attività” dal menu a comparsa.

La nuova funzionalità nascosta di Windows 11 sembra rappresentare una vera e propria rivoluzione per tutti gli utenti del sistema operativo. Chiudere le applicazioni che si bloccano inaspettatamente sarà finalmente facile e veloce, senza avere la necessità di aprire il Gestore Attività. Si tratta di una modifica estremamente utile che semplificherà decisamente la vita.

Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato anche della scoperta di una nuova galleria integrata in Esplora Risorse, che permetterà di visualizzare le immagini in un formato accattivante, permettendo di sfogliarle per data e disporre di una casella di ricerca integrata. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.