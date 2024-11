M4 Max batte NVIDIA nella trascrizione audio

Il nuovo processore M4 Max di Apple (che potete trovare sui nuovi MacBook Pro) ha dimostrato prestazioni eccezionali nella trascrizione audio, superando significativamente la GPU Nvidia RTX A5000.

Secondo quanto riportato da Iniysa su X, il chip M4 Max di Apple ha completato una trascrizione audio utilizzando Whisper V3 Turbo in soli 2 minuti e 29 secondi, impiegando la metà del tempo rispetto alla GPU Nvidia e consumando quasi otto volte meno energia.

Il nuovo M4 Max ha trascritto in 2:29 con soli 25W di consumo.

Il test ha evidenziato non solo la velocità superiore del M4 Max, ma anche la sua notevole efficienza energetica. Mentre il chip Apple ha consumato solo 25 watt di potenza, la RTX A5000 ha richiesto 190 watt per completare lo stesso compito in 4 minuti e 33 secondi. Questo si traduce in un vantaggio di 7,6 volte in termini di consumo energetico a favore del M4 Max.

È importante notare che la RTX A5000 è una GPU della generazione precedente, e le più recenti GPU basate su Ada Lovelace potrebbero offrire prestazioni migliori. Tuttavia, il margine di prestazioni tra i due chip rimane notevole, soprattutto considerando il consumo energetico.

La RTX A5000 è una GPU professionale basata sull'architettura Ampere, dotata di 8.192 core CUDA, 24GB di memoria GDDR6 e una larghezza di banda di memoria di 768 GB/s, con un consumo energetico totale di 230W. Il M4 Max, invece, è un APU con 12 core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza, abbinati a un potente motore multimediale che supporta tutti gli standard moderni di codifica e decodifica, incluso AV1.

Un vantaggio chiave del M4 Max è il suo elevato numero di encoder. Mentre molte GPU attuali hanno solo uno o due encoder, il M4 Max ne presenta quattro in totale: due motori di codifica video standard e due motori di codifica e decodifica Pro Res.

L'investimento di Apple nelle prestazioni di codifica sembra aver contribuito significativamente al successo del M4 Max in questo benchmark di transcodifica. È interessante notare che i risultati sono stati ottenuti con il profilo di prestazioni bilanciato del chip. Regolando le ventole alla massima velocità, il tempo di transcodifica è stato ulteriormente ridotto di 10 secondi, arrivando a 2 minuti e 19 secondi.