M4 Max: prestazioni grafiche da record

Apple ha presentato la nuova linea di MacBook Pro con i chip M4, M4 Pro e M4 Max (che potete trovare su Amazon) la scorsa settimana. I primi benchmark della GPU del top di gamma M4 Max mostrano prestazioni molto promettenti, posizionandolo appena sotto la versione laptop della NVIDIA RTX 4080.

Secondo i test svolti su Blender Open Data, che forniscono un'idea delle prestazioni nel mondo reale, il chip M4 Max ha ottenuto un punteggio medio di 5208 su 28 prove. Questo lo colloca leggermente al di sotto della RTX 4080 per laptop, ma sopra la RTX 3080 Ti desktop della generazione precedente e l'attuale RTX 4070 desktop.

Il chip M4 Max di Apple, si posiziona appena sotto la RTX 4080 per laptop.

È un risultato notevole, e per certi versi persino sorprendente, considerando che Apple integra la grafica all'interno del processore, unificando la RAM, a differenza delle schede discrete di NVIDIA che occupano molto spazio in un PC desktop.

Tuttavia, confrontandolo con l'offerta NVIDIA di fascia alta più comparabile, ovvero la RTX 4090 per laptop, il chip Apple è ancora indietro di circa il 30% in termini di pure prestazioni. La RTX 4090 mobile ottiene, infatti, un punteggio medio di 6863.

C'è da considerare, però, l'argomento dell'efficienza energetica: l'M4 Max consuma molta meno energia rispetto a qualsiasi soluzione di fascia alta per laptop Windows, inoltre i processori Apple Silicon sono noti per lavorare a pieno regime anche quando non connessi all'alimentazione, permettendo di lavorare a pieno potenziale in mobilità senza vincoli.

Tuttavia, per chi cerca le massime prestazioni, l'M4 Max di Apple potrebbe non essere la scelta migliore, pur offrendo comunque prestazioni impressionanti data la sua efficienza.

Un dato interessante è che la RTX 4090 desktop ottiene un punteggio medio di 10880 e, basandoci teoricamente u questo freddo numero, un eventuale chip M4 Ultra, che da copione raddoppierebbe le prestazioni dell'M4 Max, potrebbe battere questo punteggio, rendendo molto interessante la tanto vociferata prossima generazione di Mac Studio.