Un bug impedisce ai Mac con M4 di virtualizzare i vecchi macOS

Un utente macOS ha scoperto che l'ultimo chip Apple Silicon M4 non supporta la virtualizzazione dei sistemi operativi precedenti a macOS 13.4 Ventura, rilasciato a maggio 2023. Il problema si manifesta con uno schermo nero quando si tenta di caricare versioni più vecchie di macOS in una macchina virtuale.

Questa limitazione potrebbe creare problemi agli utenti che, dopo aver acquistato un prodotto della nuova linea Apple (che potete trovare su Amazon), necessitano di eseguire vecchie versioni di macOS per ragioni di compatibilità o test. L'unica soluzione attuale è utilizzare un Mac con hardware meno recente per virtualizzare i sistemi operativi più datati.

Il problema si manifesta attraverso uno schermo nero privo di messaggi di errore.

Il difetto sembra verificarsi nelle primissime fasi di avvio del kernel virtualizzato, prima che vengano attivati tutti i core assegnati alla macchina virtuale. L'Activity Monitor mostra infatti un solo core attivo nonostante ne siano stati allocati di più.

Purtroppo diagnosticare la causa esatta è quasi impossibile lato client, dato che la macchina virtuale si blocca prima di fornire informazioni utili. Anche utilizzando software di virtualizzazione alternativi come VMware si otterrebbe lo stesso risultato.

Per risolvere il problema sarebbe necessario un intervento da parte di Apple per aggiornare i kernel delle versioni precedenti di macOS. Tuttavia, è improbabile che l'azienda investa risorse per supportare sistemi operativi così datati, considerando il numero limitato di utenti interessati.

Gli utenti che hanno assoluta necessità di virtualizzare vecchie versioni di macOS dovranno quindi:

Mantenere un Mac di generazione precedente per questo scopo specifico

Limitarsi a virtualizzare macOS 13.4 Ventura e versioni successive sui nuovi Mac con M4

Optare per la virtualizzazione di Windows 11, supportata sui Mac con Apple Silicon

Questa situazione evidenzia come la costante evoluzione dell'hardware Apple, che oramai riceve upgrade su base annua, possa talvolta creare problemi di compatibilità con software meno recenti, richiedendo agli utenti, in particolar modo ai professionisti, di adattare le proprie esigenze o mantenere dei sistemi meno recenti.