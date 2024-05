M4 più veloce del Core i9-14900KS in single core, secondo questo benchmark

I nuovi processori Apple M4 si sono affermati come leader indiscussi nella classifica Geekbench per il punteggio nelle prove single-core. Nel database online di Geekbench sono emersi diversi punteggi intorno ai 3.800 punti nelle ultime ore, segnando uno spartiacque tra l'M4 e il Core i9-14900KS di Intel, con il chip della mela che supera il campione desktop ad alta energia di Intel di circa il 16%.

Il nuovo M4 di Apple è una scheggia, quanto meno nei primi benchmark emersi in rete

Da quando Apple ha lanciato il suo grande evento di martedì scorso, le voci relative agli iPad dotati del nuovo chip M4 hanno iniziato a proliferare, evidenziando soprattuttoI test multi-core, seppur meno entusiasmanti, svelano una configurazione di quattro core di performance e sei core di efficienza, per un totale di 10 core totali.

I recenti design aggiornati dell'iPad Pro integrano l'incredibile combinazione di una CPU a 10 core e una GPU a 10 core con un Neural Engine a 16 core, capace di eseguire 38 trilioni di operazioni al secondo. Realizzato con un processo produttivo di seconda generazione a 3 nanometri, il SoC vanta anche miglioramenti quali caching dinamico, ray tracing accelerato dall'hardware e accelerazione hardware AV1.

Quanto alle prestazioni della CPU, i test interni di Apple hanno dimostrato che il nuovissimo chip M4, forte dei suoi 28 miliardi di transistor, supera il predecessore M2 del 50%. Comparato ad un Asus Zenbook 14 OLED (UX3405MA) equipaggiato con un Intel Core Ultra 7 155H e 32GB di RAM, si afferma che i dispositivi alimentati dall'M4 possano “offrire la stessa performance utilizzando solo un quarto dell'energia”.

I significativi vantaggi registrati nei test single-core di Geekbench potrebbero essere attribuiti all'introduzione del supporto per le Scalable Matrix Extensions (SME), che in alcune sotto-prove, come il riconoscimento di oggetti e la sfocatura di immagini, hanno registrato incrementi notevoli (circa il 200% per il riconoscimento di oggetti). Tuttavia, non è ancora chiaro se tale supporto suggerisca l'utilizzo di un'architettura ARMv9. L'incremento complessivo del punteggio single-core, però, potrebbe non tradursi necessariamente in un vantaggio concreto nell'uso quotidiano.

Le prime analisi evidenziano un aumento di prestazioni del 3% rispetto alla generazione precedente M3, risultato che sarà meglio valutato con test più dettagliati. Infine, nonostante le ambiziose dichiarazioni di Apple sull'accelerazione AI, i risultati preliminari dei benchmark relativi all'apprendimento automatico mostrano un incremento generazionale tra M2 e M4 di soli il 23%.