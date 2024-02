Questo Mac Mini oggi vi costa 130€ in meno! (-18%)

Se siete alla ricerca della potenza bruta offerta da un Mac, ma desiderate la flessibilità di abbinarlo a uno dei migliori monitor per PC, Apple ha la soluzione perfetta per voi con il suo Mac mini. Questo PC, equipaggiato con il chip M2, noto per la sua straordinaria efficienza energetica, è attualmente in promozione su Amazon al prezzo di 599€. Ciò rappresenta un risparmio di 130€, un'opportunità non sempre offerta dal gigante dell'e-commerce. Pertanto, se eravate in attesa del momento giusto per acquistarlo a un prezzo più vantaggioso, questa è l'occasione da non perdere.

Apple Mac mini con chip M2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mac mini 2023 con il potente chip M2 è perfetto per gli cerca un computer desktop di altissima qualità che occupi il minimo spazio. Si rivela l'acquisto ideale per gli utenti che necessitano di un computer in grado di gestire con facilità attività impegnative come presentazioni complesse, editing di foto e video, e persino un po' di gaming, grazie al suo processore 8‑core e una GPU 10‑core.

Inoltre, con la possibilità di espandere la RAM fino a 24GB, il Mac mini soddisfa le esigenze di coloro che hanno bisogno di multitasking efficiente e manipolazione di file di grandi dimensioni senza compromessi sulla velocità o sulle prestazioni. Se la connettività è una priorità, il Mac mini vi sorprenderà con la ampia gamma di opzioni, inclusi due porte Thunderbolt 4, HDMI e la possibilità di scegliere una connessione di rete 10Gb Ethernet per velocità incredibili.

Tutto ciò rende il Mac mini adatto per professionisti o hobbisti che desiderano una workstation versatile, capace di supportare una vasta gamma di periferiche e accessori. Compatibile con le app quotidiane e con oltre 15.000 app e plug-in già ottimizzati, questo Mac mini si propone quindi come soluzione privilegiata per chi desidera eccellenza e semplicità d'uso, sia che si tratti di lavoro creativo che di puro svago.

Vedi offerta su Amazon